OSE anunció el sexto corte de agua en Montevideo para este martes 6 de octubre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 6 de octubre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras sobre la troncal Solano López, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Buceo. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:30 en lo que será el sexto corte de agua previsto para el martes 6 de octubre.

Agua corriendo desde una canilla abierta. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.