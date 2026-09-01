OSE anuncia que hará un corte de agua en Parque Batlle este miércoles 2 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 2 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados en tuberías y mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Dr. Isabelino Bosch entre Somme y Avda. Ing. Luis Ponce, y Pedro Campbell entre Dr. Enrique Pouey y Dr. Prudencio de Pena.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio Parque Batlle.

El corte de agua comenzará a las 09:30 horas y se extenderá hasta las 13:30 del mismo miércoles 2 de setiembre.

Canilla con agua corriente. Foto: Freepik.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.