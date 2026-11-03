OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 4 de noviembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 4 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y cambio de válvula en la red de distribución ubicada en avenida Paz Aguirre frente al número 2228, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Avenida Paz Aguirre, ruta 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, Camino Melilla y Camino de las Tropas.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Melilla. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo miércoles 4 de noviembre.

Agua corriendo desde una ducha. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.