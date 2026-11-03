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OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 4 de noviembre de 2026

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras en la red de distribución, con obras que comenzarán a las 08:30 del miércoles 4 de noviembre.

El País
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03/11/2026, 14:34
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 4 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y cambio de válvula en la red de distribución ubicada en avenida Paz Aguirre frente al número 2228, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

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Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Avenida Paz Aguirre, ruta 5 Brigadier General Fructuoso Rivera, Camino Melilla y Camino de las Tropas.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Melilla. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo miércoles 4 de noviembre.

Agua corriendo desde una ducha.
Agua corriendo desde una ducha.
Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio. “Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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