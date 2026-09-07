OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 8 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 8 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras y empalmes en la red de distribución ubicada en Cno. Santos y Nueva California, y en Pedro Valdivia y Nueva California, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Avda. Garzón, desde Adolfo Rodríguez hasta Roque Saenz Peña; Pedro Valdivia; José Ma. Navajas; Cno. Lecocq, desde Roque Saenz Peña hasta Bvar. José Batlle y Ordoñez; Cno. Santos; Badaraco; Antonio Ma. Márquez; Pintos Cardeiro; Confederada; Cúneo y Adolfo Rodríguez.

De acuerdo con el comunicado, las zonas que se verán afectadas por estas obras los barrios Sayago y Conciliación. El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:30 del mismo martes 8 de setiembre.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.