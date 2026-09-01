OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo este miércoles 2 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 2 de setiembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados en el sector Lezica de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Matto Grosso entre Garzón y Eduardo Raíz. De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio Colón.

El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 12:30 del mismo miércoles 2 de setiembre.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais

A este corte se le sumarán las obras realizadas por OSE que afectarán al barrio Parque Batlle a partir de las 09:30 horas, que se extenderán hasta las 13:30 del mismo miércoles 2 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública. De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.