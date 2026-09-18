OSE anuncia nuevo corte de agua en Montevideo este viernes 18 de setiembre de 2026

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este viernes 18 de setiembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.

La empresa estatal explicó que los trabajos de mejoras se hacen en la red de distribución, vinculados a un empalme, por lo que se encuentra afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta a las calles Bvar. Artigas entre Juan Manuel Pagola y Miguelete.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se ve afectada por estas obras corresponde a los barrios montevideanos de Tres Cruces y La Comercial. Además, se establece que el corte de agua se extenderá hasta las 12:30 del mismo viernes 18 de setiembre.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua corriendo de duchero. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.