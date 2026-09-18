OSE realizó un corte de agua en Montevideo este viernes 18 de setiembre: dónde es y hasta cuándo durará

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se encuentra realizando trabajos en Montevideo durante este viernes 18 de setiembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de mejoras en la red de distribución, por lo que se está viendo afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se llevan a cabo sobre una línea de distribución que afecta a las calles Dalmiro Costa, Solano López, Asamblea y Bvar. José Batlle y Ordóñez. De acuerdo con el comunicado, la zona afectada por estas obras es el barrio montevideano de Buceo y Unión.

El corte de agua se extenderá hasta las 12:30 horas del mismo viernes 18 de setiembre, según lo especificado en el comunicado.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles. Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Agua potable corriendo de canilla. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.