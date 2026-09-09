Ómnibus de Cutcsa cambió su recorrido en Montevideo para abarcar una zona más amplia con seis paradas nuevas

Una línea de ómnibus de la empresa Cutcsa cambió su recorrido a partir del pasado lunes 7 de setiembre para cubrir un territorio mayor y acercar el transporte público a instituciones educativas, según la Intendencia de Montevideo (IMM), que además confirmó que el cambio será permanente.

El ómnibus que modificó su recorrido dentro del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) es la línea L4.

Cambio de recorrido en ómnibus de Montevideo

Previo a la realización de este cambio, el trayecto del ómnibus L4 iba desde la terminal del Cerro hasta La Boyada. Sin embargo, ahora algunas de sus frecuencias acaparará una zona más amplia al circular por Camino de las Tropas, Av. Luis Batlle Berres, Calle D, y luego volver por Camino de las Tropas a su recorrido habitual.

La actualización se produjo en respuesta a pedidos de vecinos de la zona de conectar el transporte público con centros educativos cercanos, como la escuela de tiempo completo N.º 384 y el jardín de infantes N.º 393. Ahora, existe una conexión directa entre la Av. Luis Batlle Berres en el barrio montevideano de Nuevo Sarandí y la terminal del Cerro.

Cada tres recorridos con destino a La Boyada, habrá un recorrido con destino Luis Batlle Berres, confirmó el gobierno departamental, informando además que no disminuirá la frecuencia actual de la línea local.

Chofer de ómnibus cobrando un boleto. Foto: Leonardo Mainé

Nuevas paradas de la línea L4 de Cutcsa

Para el nuevo recorrido de este ómnibus de Cutcsa se crearon seis nuevas paradas y se asociaron dos paradas de las que ya funcionaban por Av. Luis Batlle Berres:



Id 7118 en Cno. de las Tropas y Cno. Alianza, acera este.

Id 7123 en Cno. de las Tropas y Cno. Alianza, acera oeste.

Id 7119 en Cno. de las Tropas y Calle 3 de 12 mts, acera este.

Id 7120 en Cno. de las Tropas y Calle 2, acera este.

Id 7121 en Calle D y Calle 6, acera oeste.

Id 7122 en Calle D Y Cno. de las Tropas, acera norte.

Viajes zonales y frecuencias de la línea L4

La IMM recordó que la L4 es una de las líneas que ofrece la posibilidad de comprar boletos para viajes zonales. El costo de un viaje zonal es de $ 34 si se abona en efectivo, pero la tarifa es inferior ($ 27) pagando con tarjeta STM.

Ómnibus de Cutcsa.

Para ver cuáles son las frecuencias de la línea L4, se debe acceder a la página web de STM.