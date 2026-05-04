Nueva medida en PedidosYa: ¿hasta qué hora se puede pagar con efectivo?

A partir de este lunes 4 de mayo, los repartidores dejarán de recibir efectivo luego de pasadas las 19:00 horas según decretó la Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP), sindicato que nuclea a los empleados de la aplicación de deliveries.

La empresa PedidosYa lanzó un comunicado a sus trabajadores y al sindicato, expresando que la medida se da "atendiendo las recomendaciones del Ministerio del Interior". En ese sentido, sostienen que van a poner a prueba esta nueva medida para que la "experiencia" de los empleados "prestando servicio" sea "más segura".

Para los miembros de la UTP, esta decisión de la empresa marca "un logro significativo del colectivo de trabajadores" ya que responde "a uno de los principales factores de riesgo" a los que están expuestos diariamente. En esa línea, argumentan que circular con dinero en efectivo durante horarios nocturnos "nos vuelve especialmente vulnerables frente a rapiñas y hechos de violencia".

"Tal como fuera planteado por nuestro Sindicato ante las autoridades, esta medida se inscribe dentro de la necesidad de adoptar acciones reales de prevención y protección de la salud y seguridad en el trabajo de los repartidores y repartidoras", añade el comunicado.

"Resulta imprescindible continuar profundizando en la implementación de nuevas medidas que garanticen condiciones de trabajo seguras y dignas", añadieron. El sindicato mira este hecho como un "primer paso" en su diálogo con el Ministerio del Interior, entendiendo que aún queda mucho por hacer en tanto medidas de seguridad para proteger a los repartidores.

Antecedentes de violencia: las reuniones clave tras los asesinatos de repartidores

El pasado lunes, representantes de UTP mantuvieron una reunión con el ministro del Interior Carlos Negro así como con la cúpula policial encabezada por el Jefe de Policía Nacional (José Azambuya), luego de que tres repartidores fueran asesinados en las últimas semanas y desde el sindicato realizaran varias manifestaciones en reclamo de mayor seguridad para los trabajadores.

A partir de estos hechos, desde el sindicato plantearon la necesidad de no trabajar con efectivo a partir de determinado horario, medida que entró en vigencia en el día de hoy, lunes 4 de mayo. También buscan delimitar zonas rojas para los deliveries.

Carlos Negro reunido con representantes de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya. Foto: @CNegro7

"La situación, como trabajadores, es algo que venimos denunciando hace tiempo con la empresa, tratando de tener reuniones para buscarle una solución, a veces nos vemos obligados por la aplicación (PedidosYa) a llevar pedidos por efectivo a altas horas de la noche a lugares que son peligrosos", sostuvo Yornel Morales, vocero del sindicato una vez concluido el encuentro con las autoridades. Para él, esto hace que se expongan "a veces sin necesidad".

"Uno de los puntos que hemos recogido de la mayoría de los repartidores en la calle, es el tema de los pedidos en efectivo". Explicó por qué es tan peligroso recibir pedidos que se abonan en efectivo en la noche: "cualquier persona que se registre en la aplicación como cliente los puede realizar". Subrayó que hay una diferencia entre esta modalidad y el pago con tarjeta de débito, ya que, en el caso de un robo, la Policía "puede realizar la trazabilidad". Pero si es en efectivo, el pedido no queda vinculado a alguien necesariamente.