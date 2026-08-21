Masa de aire polar ingresa en Uruguay con mínimas de 0° y fuertes vientos: "Al borde de una ola de frío"

Una masa de aire frío polar ingresó al país en la madrugada de este viernes y las temperaturas seguirán bajando durante el fin de semana, según los pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos independientes.

En diálogo con El País el meteorólogo Mario Bidegain advirtió que a última hora del jueves y durante la madrugada del viernes tendría lugar el "pasaje de una baja presión, una depresión atmosférica frontal, que va a traer una rotación de vientos al sur y suroeste". Esta rotación permitirá el ingreso de la nueva masa de aire. Durante el transcurso de este pasaje pueden registrarse rachas de viento de 50 o 60 kilómetros por hora.

Durante viernes, sábado y domingo, según Bidegain, habrá máximas de 11° o 12°C, temperaturas por debajo de lo normal para la época. La temperatura mínima, agregó, será muy baja entre sábado y lunes, de entre 4° y 5° en Montevideo y cercanas a 0° en el centro del país.

Bidegain indicó que, si bien hay "varios criterios" para definir qué es una ola de frío, en este caso, por las características del fenómeno, se está "al borde" de poder calificarlo de esa forma. "A partir del lunes empiezan a subir un poco las máximas porque rota el viento al noreste. El martes vamos a estar normalizados", explicó el meteorólogo.

Sobre el barro heladas ... Habrá un descenso importante de las temperaturas a partir de VIE21ago. Las temperaturas mínimas en superficie en el Sur de #Uruguay (Colonia, San José, Canelones y Florida) pueden llegar a valores negativos, según #Pronóstico del WRF. Seguirán bajando ! pic.twitter.com/o7ApPp3VIC — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 20, 2026

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis repasó este viernes —en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí)— cómo estará el tiempo desde este viernes hasta el jueves de la próxima semana y se animó a avanzar que "hasta el 29" no habrá lluvias.

Según el reporte de Ramis, el viernes las temperaturas irán de los 8° a los 10° con el cielo nuboso en la mañana y despejado en la tarde; el sábado oscilarán entre 7° y 11° con cielo soleado y despejado; el domingo habrá entre 7° y 10° con cielo nuboso.

El lunes, según Ramis, las temperaturas seguirán muy bajas con mínima de 5° y máxima de 10° y cielo nuboso; el martes comienzan a subir ligeramente las temperaturas, con mínima de 5° y máxima de 13° y cielo nublado; para el miércoles se espera entre 8° y 17° con abundante nubosidad y el jueves entre 13° y 15° con abundante nubosidad.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este viernes 21 de agosto de 2026 tendrá una mínima nacional de 4°C y una máxima que alcanzará los 16°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se mantendrá con cielo algo nuboso y nuboso, bajas sensaciones térmicas, viento del suroeste y sur de 20-40 km/h y rachas de viento de hasta 60 km/h. En la tarde/noche continuará la nubosidad variable, con bajas temperaturas, chaparrones, viento del suroeste de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h, en disminución. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 10°C.

La tendencia para los próximos días marca la continuidad de un ambiente frío, con bajas temperaturas, heladas, heladas agrometeorológicas, nieblas, neblinas y bancos de niebla, además de algunos chaparrones costeros y períodos de mejora.