El pronóstico para el viernes 21 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 21 de agosto de 2026 el tiempo en Uruguay tendrá un marcado descenso térmico, con una mínima nacional de 4°C y una máxima de 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana algo nubosa a nubosa, con neblinas y bancos de niebla, acompañada por vientos del oeste al sector sur de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo entre algo nuboso y nuboso, con vientos del sur al sureste de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C de mínima a 16°C de máxima.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto y mejora gradual, además de precipitaciones; los vientos soplarán del suroeste a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y viento del sector sur de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 7°C de mínima a 15°C de máxima.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso y bajas sensaciones térmicas, con vientos del suroeste y sur de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad variable, con bajas temperaturas, neblinas y viento del sur de 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h que amainarán a variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 6°C de mínima a 12°C de máxima.

Atardecer con nubes en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y ventosa, con bajas sensaciones térmicas; los vientos serán del suroeste y sur de 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h y valores ocasionalmente superiores en zonas costeras. Durante la tarde y la noche el cielo pasará a algo nuboso y nuboso, con bajas temperaturas, neblinas y vientos del sector sur de 10-30 km/h, con rachas de 40-50 km/h que tenderán a amainar. Las temperaturas irán de 4°C de mínima a 11°C de máxima.

En el este, el pronóstico marca una mañana nubosa, con períodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y precipitaciones; los vientos soplarán del suroeste a 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h, y en zonas costeras alcanzarán 30-60 km/h con rachas de 60-80 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con bajas temperaturas y vientos del suroeste y sur de 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 5°C de mínima a 12°C de máxima.

Atardecer con nubes en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, ambiente ventoso y bajas sensaciones térmicas, con vientos del suroeste de 30-60 km/h y rachas de 60-80 km/h. En la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso, bajas temperaturas y vientos del suroeste de 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h que irán amainando. Las temperaturas irán de 7°C de mínima a 9°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto y bajas sensaciones térmicas, mientras que los vientos soplarán del suroeste y sur de 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h. Para la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con bajas temperaturas y viento del suroeste de 10-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h que tenderán a amainar. Las temperaturas irán de 6°C de mínima a 10°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.