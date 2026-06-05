Inumet emitió aviso especial por nieblas y neblinas: se espera una reducción de la visibilidad en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este viernes un aviso especial a la población por nieblas y neblinas en el territorio nacional, que traerán reducción de la visibilidad. La advertencia estará vigente hasta el sábado 6 de junio.

"Como se ha informado en nuestros pronósticos, en el territorio continuará reportándose la reducción de visibilidad por nieblas y neblinas", señaló Inumet en su cuenta de la red social X. El instituto ya había señalado que durante el fin de semana tendrán lugar "nieblas, precipitaciones y tormentas aisladas".

Nieblas y neblinas en todo el territorio hasta el mediodía del sábado 6. pic.twitter.com/YKYP99rY16 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 5, 2026

La jornada del sábado se presentará "húmeda" con "abundante nubosidad". "Persistirán las nieblas y neblinas, desmejorando por el litoral oeste hacia la tarde, con probable formación de tormentas. Para el domingo se prevee un leve descenso de las temperaturas, con cielo cubierto. Se esperan precipitaciones y probables tormentas, principalmente al norte del Río Negro", agregó.

Mira nuestro pronóstico para el fin de semana del 5 al 7 de junio ☁️ pic.twitter.com/ZqYko9qper — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 4, 2026

"Sucesión de fenómenos anómalos": meteorólogo señala "situación atmosférica totalmente atípica" en Uruguay

El meteorólogo José Serra advirtió que Uruguay atraviesa una situación atmosférica “totalmente atípica” para la época del año, marcada por "temperaturas superiores a las normales" y "elevados niveles de humedad relativa que se extenderán durante varios días".

En diálogo con El País, Serra explicó que el fenómeno responde a "la presencia de un potente sistema de alta presión, un anticiclón ubicado sobre el Océano Atlántico, que genera vientos del norte y noreste y favorece el ingreso de aire más cálido y húmedo al territorio nacional".

Hospital de Clínicas en un día de niebla. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Según Serra, esta configuración "está asociada además a sistemas presentes en niveles medios y bajos de la atmósfera, lo que provoca una nueva situación de bloqueo atmosférico sobre Uruguay". Como consecuencia, el denominado “pseudo veranillo” que se instaló en los últimos días continuará al menos hasta el viernes, manteniendo "temperaturas por encima de los valores habituales para comienzos de junio".

El meteorólogo señaló que la humedad relativa se mantendrá "en niveles muy elevados, en torno al 85%, durante varios días consecutivos". "Este escenario favorecerá la formación de nieblas y neblinas, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana", acotó. También adelantó que entre lunes y martes de la próxima semana podrían registrarse lluvias en la región.