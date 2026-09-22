Inumet emite alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para el sur del país

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un alerta color amarillo por vientos fuertes y persistentes. La advertencia rige hasta las 0 horas del martes 22 de setiembre.

Según el instituto, las zonas bajo alerta amarilla pueden verse afectadas "por vientos sostenidos con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: (Todo el departamento)

Colonia : Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Florida : 25 de Agosto, 25 de Mayo, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo y San Gabriel.

Lavalleja : Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado (Todo el departamento)

Montevideo (Todo el departamento).

Rocha : 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

San José : Capurro, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.

Gente intentando cruzar la Pza. Independencia con vientos fuertes, Temporal en la ciudad de Montevideo. Foto: Archivo El País

Pronóstico del tiempo de Inumet para Montevideo

Tras un fin de semana templado que para la época pareció caluroso, la temperatura comenzó a bajar en Uruguay luego de que a última hora del domingo se registraran algunas lluvias y tormentas. No obstante, la caída más notoria será este martes, cuando los valores del termómetro volverán a ser invernales, según el pronóstico del tiempo.

La temperatura del martes, será de 7° de mínima y 11° de máxima, seis grados menos que el lunes, con cielo nuboso y cubierto y probables chaparrones matutinos.

El miércoles amanecerá muy frío, con una mínima de 4° y probables heladas agrometeorológicas. Sin embargo, está previsto que con el avance de las horas el tiempo cambie y la máxima alcance los 17°, lo que implicaría una suba de seis grados con respecto a la jornada anterior.

Para jueves, viernes, sábado y domingo el panorama es completamente distinto. El pronóstico de Inumet marca para el jueves 9° y 23°, para el viernes 12° y 22°, para el sábado 13° y 22° y para el domingo 11° y 20°. Recién el domingo aparece una probabilidad media de precipitaciones.