Inumet anuncia fin de semana con "heladas agrometeorológicas" y 3°C de mínima en algunas zonas del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió este viernes el pronóstico de cara a este fin de semana, para el que se esperan heladas agrometeorológicas y lluvias en algunas zonas del país.

"El sábado se espera una mañana fría, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas durante la madrugada, y primeras horas del día. El resto de la jornada estará fresca y el cielo algo nuboso", señaló Inumet. Las mínimas se ubicarán entre los 3°C y los 5°C, mientras que las máximas se encontrarán entre los 17°C y 21°C.

Para la jornada del domingo la nubosidad irá en aumento: en el norte y noroeste del país hay una alta probabilidad de lluvias durante la mañana y primeras horas de la tarde, mientras que en el sur y este las lluvias comenzarían al mediodía y se extenderían hasta la tarde y la noche. El domingo, las mínimas se ubicarán entre los 5°C y los 7°C, mientras que las máximas entre los 14°C y los 18°C.

Es posible que las tormentas del domingo estén acompañadas de rachas de viento en la costa.

🌥 ¿Planes para el fin de semana o las vacaciones de invierno? Mirá nuestro pronóstico. pic.twitter.com/Y7LDlKsHue — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) June 26, 2026

¿Cómo va a estar en las vacaciones de julio?

"Durante la semana de vacaciones de julio destacamos que el lunes y el martes serán jornadas muy frías en la mañana, y tenderán a frescas en la tarde, pero estarán libres de lluvias. El miércoles la nubosidad comenzará a aumentar y en la zona norte existe la probabilidad de algunas lluvias. Hacia el jueves, esa probabilidad de lluvias se traslada hacia el sur del país, y habrá un marcado descenso de las temperaturas en esta región", señaló Inumet.

Transito por la rambla de Punta Gorda en dia de niebla en la ciudad de Montevideo, neblina, humedad, invierno, clima, estado del tiempo, ND 20250908, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El pronóstico de Inumet para las vacaciones va en línea con lo que había planteado el meteorólogo Mario Bidegain, que había señalado el ingreso de un frente frío con lluvias el domingo. "Durante la semana tendremos máximas de 11°C o 12°C en Montevideo, con vientos del oeste y poco sol", detalló este viernes en diálogo con El País.

"Ingresará un frente frío debido a una baja presión en el Atlántico que afectará a partir del lunes en el sur de Brasil y generará lluvias importantes en Río Grande y en el noreste de Uruguay", agregó Bidegain. Los departamentos de Rivera, Cerro Largo y Artigas serán los más afectados, con precipitaciones que rondarán los 20 y 30 mm.

#pronóstico de lluvias acumuladas (mm) según Cosmo7 (@inmet_) para VIE26jun-JUE02jul, se destacan máximos 80-150 mm al N de Rio Grande Sul (#Brasil), #Misiones (#Argentina) y Sur #Paraguay. Sobre #Uruguay máximos 20-40 mm sobre NE (Artigas, Rivera y Cerro Largo). pic.twitter.com/X11gePBdUp — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 26, 2026

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis coincidió en que el escenario de mayor inestabilidad se concentrará en la región noreste debido al desarrollo de una depresión atmosférica sobre Brasil.

El lunes se presentará algo nuboso con marcas de entre 5°C y 12°C, detalló Ramis en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí). Las perspectivas para el martes y el miércoles reafirman la persistencia del ambiente frío, con mínimas de 3°C y máximas de 13°C, bajo la influencia de vientos del sector sur que incrementarán la sensación térmica de frío.