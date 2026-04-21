Intendencia de Canelones anunció cuánto durarán las obras en el corredor que conecta Ruta 9 con Interbalnearia

La Intendencia de Canelones emitió un comunicado acerca de las obras de ensanche y pavimentación que comenzaron a realizarse en el Camino de los Fusilados, ex Ruta 70. Este corredor cumple una función fundamental para el departamento ya que conecta la Ruta 9 con la Ruta Interbalnearia y vincula los municipios de Soca y La Floresta.

Esta vía ubicada en el este del departamento tiene unos 10 kilómetros de largo, sobre los que se trabajará en los próximos meses, indica la Intendencia en su página oficial.

¿Cuánto durarán las obras sobre el Camino de los Fusilados?

La comuna indicó que los trabajos iniciaron en los primeros días de abril. El plazo estimado de duración de las obras es de 12 meses.

El gobierno de Canelones agrega que este proyecto es financiado por el Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos (PCRP) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La intervención contempla una inversión de $ 160 millones.

¿Qué reformas se harán en estos trabajos?

La obra busca ensanchar esta plataforma a ocho metros, la conformación de la base y la posterior ejecución de carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en un corredor relevante para la conectividad de la zona, que cuenta con una escuela e intenso tránsito de vehículos pesados, según la Intendencia.

Intendencia de Canelones. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Importancia simbólica del Camino de los Fusilados

La directora general de Obras del Gobierno Departamental, Laura Morales, destacó que, además de ser una vía de conexión estratégica, el Camino de los Fusilados tiene una gran importancia histórica al recordar el fusilamiento de cinco uruguayos y uruguayas en 1974, en el marco del Plan Cóndor.

Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 1974, indica la Intendencia de Canelones, cuando fueron asesinados en las inmediaciones de Soca Graciela Estefanell, Héctor Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo, Floreal García y Mirtha Hernández. Anteriormente, habían sido secuestrados en Buenos Aires en noviembre de ese mismo año y trasladados clandestinamente a Uruguay en el marco del Plan Cóndor. Sus cuerpos fueron hallados a la vera de esta arteria de tránsito.

Obras de la Intendencia de Montevideo para pavimentar y ensanchar el Camino de los Fusilados, un corredor estratégico de conexión en la zona este del departamento. Foto: Intendencia de Canelones.

Existe un memorial que recuerda a las víctimas ubicado a unos 200 metros de la Ruta 9. El corredor se llama "Camino de los Fusilados" desde 2013.