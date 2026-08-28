Granizo destructivo en el norte de Uruguay: cayeron piedras más grandes que huevos de gallina

Varios departamentos del norte del país se vieron afectados entre la noche del jueves y la madrugada del viernes por una fuerte tormenta que involucró intensas granizadas, lluvias abundantes e incluso desbordes de cauces de agua en algunas zonas.

Vichadero, localidad del departamento de Rivera, fue una de las más afectadas. Matías Mederos, conocido como "cazador de tormentas", compartió en la red social X imágenes de piedras de granizo que le hicieron llegar sus seguidores, algunas más grandes que un huevo de gallina.

Granizo destructivo de gran tamaño en la madrugada sobre la localidad de Vichadero, Rivera, Uruguay. 😱🌩️ pic.twitter.com/OlFBURvI7O — Mati Mederos (@MatiMederosURU) August 28, 2026

Guillermo Ramis, meteorólogo, explicó en diálogo con Informativo Sarandí que el fenómeno registrado en el norte del país se llama "pedrisco", es decir, cuando cae granizo que supera los cinco centímetros. Según señaló el profesional, en Cerro Largo se registró un acumulado departamental de entre "100 y 110 milímetros", al igual que en Artigas y Rivera.

Severa la tormenta de #granizo en Salto #Uruguay con rachas de viento intensa actividad eléctrica y un diluvio que dejó autos arrastrados y algunos inconvenientes en casas Este es el momento de la caída de granizo video pic.twitter.com/NZza5yAnZa — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) August 28, 2026

Consultado por el pronóstico de los próximos días, Ramis señaló que se espera una marcada mejora para el fin de semana: tanto el sábado como el domingo se presentarán sin lluvias. El buen tiempo continuará también durante la jornada del lunes, para el que tampoco se esperan precipitaciones. "Aprovechen del sábado al lunes para tender ropa", aconsejó.

AHORA | Caída de granizo más grande que un huevo está noche en Vichadero, Rivera 😢😱

Se reportan daños en la zona.

Fotos vía Gabriela Abelenda. pic.twitter.com/aQJtT5BTw6 — Mati Mederos (@MatiMederosURU) August 28, 2026

GRANIZO DE VARIOS TAMAÑOS | Impresionante granizada de varios tamaños muy cerca de Guichon, Paysandú durante esta tarde.

Video vía María Celia pic.twitter.com/bnBkwBuEGZ — Mati Mederos (@MatiMederosURU) August 27, 2026

Meteorólogo Mario Bidegain: "Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso"

El meteorólogo Mario Bidegain confirmó que la tendencia indica que el fenómeno El Niño que comenzó este año y que se extenderá hasta 2027 será más fuerte que los registrados años atrás. Consiste en un significativo calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, lo que por movimientos atmosféricos se traduce en mayor probabilidad de lluvias intensas en Uruguay.

"Ningún ser humano vivo ha visto un fenómeno de El Niño tan intenso", advirtió el especialista, que luego añadió que el pronóstico del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo) para noviembre y diciembre de 2026 "sigue proyectando un Niño 'muy fuerte' con anomalías de temperaturas +3,5 a +4,0°C".

"Las anomalías en el Pacífico oriental se esperan lleguen a +5°C por encima del promedio", advirtió.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

En diálogo con El País indicó que "posiblemente desde 1877 no hemos tenido uno tan potente", porque "este Niño ya es mas fuerte que el de 1997/1998 a esta misma altura del año y que el de 2015/2016 también".

Tiempo atrás Bidegain había explicado a El País que un "Niño fuerte" (superior al débil y al moderado) sucede cuando las aguas se calientan entre un grado y medio y dos grados por encima de lo normal. La categorización de "super Niño" se usó para el caso de 2015 y 2016, cuando el calentamiento "llegó a casi tres grados". Pero en este caso se prevé que la marca supere esa cifra, y por eso los meteorólogos han emitido varias advertencias.

En las últimas horas también informó que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) publicó un nuevo informe que indica que hay 95% de probabilidades de que entre octubre, noviembre y diciembre haya un Niño "muy fuerte" y un 69% de probabilidades de que evento supere a todos los observados desde 1950.