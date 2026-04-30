Fin de semana largo con cambios en el tiempo: cuándo llegan las lluvias y el frío intenso, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) compartió el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo, que comenzará el viernes 1° de mayo (feriado por el Día Internacional de los Trabajadores).

En su reporte, Meteorología señaló que el viernes "se presentará con cielo nuboso y períodos de cubierto". "En la zona norte del país se prevén precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes. En el resto del territorio se esperan precipitaciones aisladas hacia la tarde", indicó Inumet. Las temperaturas máximas estarán entre 20° y 23°, y las mínimas entre 8° y 10°.

Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana largo 🌥 pic.twitter.com/czIyzIw8ZT — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 30, 2026

Por otro lado, el sábado 2 presentará cielo nuboso en la mañana y algo nuboso a claro a la tarde. Además, "será una jornada ventosa, lo que provocará un descenso en la sensación térmica". Las máximas se ubicarán entre 21° y 17°, mientras que las temperaturas mínimas entre 7° y 11°.

El domingo iniciará frío en la mañana y se tornará templado en la tarde, con cielo algo nuboso a nuboso. La máxima estará entorno a 23° y 20°, mientras que la mínima alcanzará los 3° y 9°.