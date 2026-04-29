El pronóstico para el jueves 30 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana se esperan temperaturas mínimas de 10°C y máximas de 21°C. No se anuncian precipitaciones para esta jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el jueves 30 de abril presentará condiciones estables en gran parte del país, con una temperatura mínima nacional de 6°C y una máxima de 25°C.
En el noroeste, la mañana se presenta con cielo claro a algo nuboso y presencia de nieblas y neblinas, mientras que hacia la tarde y noche continuará claro a algo nuboso. Los vientos serán variables entre 0-10 km/h rotando al sector norte de 10-20 km/h, y luego al noreste de 10-30 km/h, con temperaturas entre 8°C y 25°C.
Para el noreste, se prevé una mañana clara a algo nubosa con neblinas y bancos de niebla, en tanto que en la tarde y noche persistirá el cielo claro a algo nuboso con neblinas. Los vientos serán variables de 0-10 km/h cambiando al norte de 10-20 km/h y luego al noreste de 10-30 km/h, con temperaturas entre 7°C y 24°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de claro y neblinas junto a bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y noche se mantendrá claro a algo nuboso con neblinas. Los vientos soplarán del noroeste entre 10-20 km/h con períodos variables de 0-10 km/h, rotando luego al noreste entre 10-30 km/h, con temperaturas entre 7°C y 24°C.
En la región centro-sur, se observa una mañana con cielo algo nuboso a nuboso y períodos de claro, mientras que en la tarde y noche se espera un cielo claro a algo nuboso. Los vientos serán del oeste entre 10-20 km/h con momentos variables de 0-10 km/h, cambiando luego al noreste entre 10-30 km/h, con temperaturas entre 6°C y 22°C.
En el este, la mañana se presenta con cielo algo nuboso a nuboso con períodos de claro y presencia de neblinas y bancos de niebla, en tanto que hacia la tarde y noche se mantendrá claro a algo nuboso con neblinas. Los vientos serán del oeste entre 10-30 km/h con períodos variables de 0-10 km/h, rotando luego del noroeste al noreste entre 10-30 km/h, con temperaturas entre 6°C y 22°C.
Para Punta del Este, la mañana se mostrará clara a algo nubosa, mientras que en la tarde y noche continuará con iguales condiciones de cielo. Los vientos soplarán del oeste entre 10-20 km/h, rotando luego del noroeste al norte entre 10-30 km/h, con temperaturas entre 14°C y 19°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso con neblinas y bancos de niebla, mientras que hacia la tarde y noche persistirá el tiempo claro a algo nuboso. Los vientos serán del oeste entre 10-20 km/h con períodos variables de 0-10 km/h, rotando luego del noroeste al norte entre 10-30 km/h, con temperaturas entre 10°C y 21°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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