Fiesta de San Cono 2026 en Florida: por qué es feriado y grilla completa de actividades
El departamento presenta una programación que combina misas, procesión, espectáculos artísticos, ferias y competencias hípicas en torno al santuario de San Cono. Conocé todos los detalles de San Cono 2026.
Esta semana se conmemora la fiesta de San Cono 2026, que se celebra en el departamento de Florida desde hace 141 años. Los festejos comenzaron el viernes 29 de mayo y se extienden hasta el domingo 7 de junio, con un calendario que incluye múltiples actividades religiosas y culturales organizadas por la Intendencia de Florida y la diócesis.
El eje de la fiesta es el 3 de junio, Día de San Cono, con misas dirigidas por el obispo monseñor Alfonso Bauer Ormazábal, procesión por las calles de la ciudad, espectáculos artísticos frente a la capilla, competencias en el hipódromo Parque Irineo Leguisamo y propuestas turísticas en distintos puntos del departamento.
La diócesis destaca que cada 3 de junio la fiesta del santo se vive en un “marco religioso-popular” que convierte el santuario en “una verdadera romería” con miles de peregrinos de todo el país.
Programa central de la Semana de San Cono 2026
Según el cronograma publicado por la gobierno departamental de Florida, los siguientes días contarán con estas actividades:
- Martes 2/6
- Presentación de la Sinfónica de Florida (12:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).
- Nado bajo la luna llena (19:30 horas): Plaza Conde (organiza NAF Florida).
- Presentación de la Sinfónica de Florida (12:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).
- Miércoles 3/6
Actividades religiosas por el Día de San Cono
- Al amanecer: salva de bombas y repique de campanas.
- 8:00 horas: misa concelebrada por el señor obispo diocesano Dr. Mons. Alfonso Bauer Ormazábal.
- 14:00 horas: solemne procesión con la venerada imagen del santo recorriendo las calles Rodó, Antonio M. Fernández, Gral. Flores, Dr. Alejandro Gallinal, Ituzaingó, Independencia, Rodó hasta la capilla, siendo presidida por el obispo quien al término de la misa dirigirá la palabra.
- Otras actividades:
- Reunión hípica (desde 11:30 horas): hipódromo Parque Irineo Leguisamo.
- Presentación de Dúo Pacha (18:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).
- Jueves 4/6
- Apertura de la exposición del "Conexión" del artista Matías Gómez (15:00 horas): MAVEA (U. Barreiro 3418).
- Apertura de la exposición del "Conexión" del artista Matías Gómez (15:00 horas): MAVEA (U. Barreiro 3418).
- Viernes 5/6
- Obra “Políticamente (In) Correcto” por Diego Delgrossi (20:30): Teatro Sarandí, Sarandí Grande (entradas a la venta en RedTickets).
- La Jenny presenta “Cachicalientas Tour” (20:00 horas): Teatro 25 de Agosto, Florida (entradas a la venta en RedTickets).
- Sábado 6/6 y domingo 7/6
- 4ta fecha del Campeonato Regional Centro de Motociclismo (desde las 9:00 horas): pista Nápoles, Sarandí Grande (entradas a $300).
- Obra “Muerde” por Luciano Cáceres (6/6, 20:00 horas): Teatro 25 de Agosto, Florida (entradas a la venta en RedTickets).
- 5ta Travesía Nado de la Piedra Alta (7/6, 11:00 horas): organiza NAF Florida.
- Presentación Los Fogoneros (7/6, 18:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).
Quién fue San Cono y cómo llegó la devoción a Florida
La Conferencia Episcopal del Uruguay presenta a San Cono como un monje benedictino nacido a fines del siglo XI en Teggiano, en el sur de Italia, hijo de padres de edad avanzada que lo consideraron un “hijo de la vejez y del milagro”.
Formado en el monasterio de Santa María Cadossa, murió joven “al alba del 3 de junio” y fue reconocido por la devoción popular como protector contra pestes, guerras y terremotos, hasta ser incorporado oficialmente al culto de la Iglesia.
La devoción en Florida fue introducida por la colectividad italiana, que en 1882 envió a Blas Aloy a Teggiano para traer la imagen del santo y, al año siguiente, inició la construcción de la actual capilla de San Cono. Desde entonces, el santuario reúne ofrendas y exvotos de los fieles (desde escritos y cuadros hasta bicicletas y trajes de novia) y San Cono es popularmente invocado de quienes buscan suerte en los juegos de azar.
Este miércoles 3 de junio de 2026 regirá un feriado laborable para el departamento de Florida. Se trata de un feriado declarado debido a la celebración del Día de San Cono, que se lleva a cabo todos los años en ese departamento.
La legislación con la que se declaró a esta fecha como feriado laborable fue promulgada el 18 de mayo de 2001, bajo la ley N° 17.337, "con motivo de celebrarse la fiesta de San Cono".
La fecha recuerda a la primera procesión que se realizó en Florida en honor al santo, que ocurrió en el año 1885, según el sitio web de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Desde entonces, la celebración se realiza cada año y reúne a decenas de miles de asistentes uruguayos y extranjeros en su peregrinación.
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