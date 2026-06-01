Fiesta de San Cono 2026 en Florida: por qué es feriado y grilla completa de actividades

Esta semana se conmemora la fiesta de San Cono 2026, que se celebra en el departamento de Florida desde hace 141 años. Los festejos comenzaron el viernes 29 de mayo y se extienden hasta el domingo 7 de junio, con un calendario que incluye múltiples actividades religiosas y culturales organizadas por la Intendencia de Florida y la diócesis.

El eje de la fiesta es el 3 de junio, Día de San Cono, con misas dirigidas por el obispo monseñor Alfonso Bauer Ormazábal, procesión por las calles de la ciudad, espectáculos artísticos frente a la capilla, competencias en el hipódromo Parque Irineo Leguisamo y propuestas turísticas en distintos puntos del departamento.

La diócesis destaca que cada 3 de junio la fiesta del santo se vive en un “marco religioso-popular” que convierte el santuario en “una verdadera romería” con miles de peregrinos de todo el país.

Programa central de la Semana de San Cono 2026

Según el cronograma publicado por la gobierno departamental de Florida, los siguientes días contarán con estas actividades:



Martes 2/6

Presentación de la Sinfónica de Florida (12:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).

Nado bajo la luna llena (19:30 horas): Plaza Conde (organiza NAF Florida).

Miércoles 3/6

Actividades religiosas por el Día de San Cono Al amanecer: salva de bombas y repique de campanas . 8:00 horas: misa concelebrada por el señor obispo diocesano Dr. Mons. Alfonso Bauer Ormazábal . 14:00 horas: solemne procesión con la venerada imagen del santo recorriendo las calles Rodó, Antonio M. Fernández, Gral. Flores, Dr. Alejandro Gallinal, Ituzaingó, Independencia, Rodó hasta la capilla, siendo presidida por el obispo quien al término de la misa dirigirá la palabra. Actividades fiesta de San Cono 2026 Foto: Intendencia de Florida Otras actividades:

Reunión hípica (desde 11:30 horas): hipódromo Parque Irineo Leguisamo . Presentación de Dúo Pacha (18:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).

Jueves 4/6

Apertura de la exposición del "Conexión" del artista Matías Gómez (15:00 horas): MAVEA (U. Barreiro 3418).



Viernes 5/6

Obra “ Políticamente (In) Correcto ” por Diego Delgrossi (20:30): Teatro Sarandí, Sarandí Grande (entradas a la venta en RedTickets). La Jenny presenta “Cachicalientas Tour” (20:00 horas): Teatro 25 de Agosto, Florida (entradas a la venta en RedTickets).



Sábado 6/6 y domingo 7/6

4ta fecha del Campeonato Regional Centro de Motociclismo (desde las 9:00 horas): pista Nápoles, Sarandí Grande (entradas a $300). Obra “Muerde” por Luciano Cáceres (6/6, 20:00 horas): Teatro 25 de Agosto, Florida (entradas a la venta en RedTickets). 5ta Travesía Nado de la Piedra Alta (7/6, 11:00 horas): organiza NAF Florida. Presentación Los Fogoneros (7/6, 18:00 horas): explanada de Capilla San Cono (Rodó esq. Coralio Lacosta).



Celebración de San Cono en Florida.

Quién fue San Cono y cómo llegó la devoción a Florida

La Conferencia Episcopal del Uruguay presenta a San Cono como un monje benedictino nacido a fines del siglo XI en Teggiano, en el sur de Italia, hijo de padres de edad avanzada que lo consideraron un “hijo de la vejez y del milagro”.

Formado en el monasterio de Santa María Cadossa, murió joven “al alba del 3 de junio” y fue reconocido por la devoción popular como protector contra pestes, guerras y terremotos, hasta ser incorporado oficialmente al culto de la Iglesia.

La devoción en Florida fue introducida por la colectividad italiana, que en 1882 envió a Blas Aloy a Teggiano para traer la imagen del santo y, al año siguiente, inició la construcción de la actual capilla de San Cono. Desde entonces, el santuario reúne ofrendas y exvotos de los fieles (desde escritos y cuadros hasta bicicletas y trajes de novia) y San Cono es popularmente invocado de quienes buscan suerte en los juegos de azar.