Feriado no laborable de este lunes 16 de marzo: a quiénes incluye y cuánto se cobra por trabajar

Este lunes 16 de marzo de 2026, los uruguayos de un rubro específico tendrán un feriado no laborable que se lleva a cabo todos los años en la misma fecha.

El asueto en cuestión es el Día del Trabajador de la Logística, que fue establecido en la Quinta Ronda 2013 del Consejo de Salarios, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Debido a que este feriado cae un lunes en este 2026, los uruguayos que pertenecen a la industria comprendida podrán gozar de un fin de semana largo. Para las personas que sí tengan que trabajar a pesar del asueto, la ley vigente establece cuál debe ser su remuneración por realizar sus tareas.

¿A quiénes incluye este feriado?

Según el MTSS, este feriado no laborable fue establecido específicamente para el grupo 13, Transporte y almacenamiento, subgrupo 11:



a) Servicios logísticos

c) Almacenamiento y depósitos para terceros

¿Cuánto se cobra por trabajar durante este feriado no laborable?

La legislación vigente indica que en cada "feriado pago", los empleados comprendidos percibirán su remuneración como si trabajaran y, en caso de realizar su labor, percibirán el doble del pago por la jornada, según lo determina el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Pago en pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El feriado que habrá a fines de marzo para todo Uruguay

El próximo feriado que aplicará para todos los uruguayos ocurrirá en el mes de marzo. Se trata de la Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa, que en este año empieza el lunes 30 de marzo y finaliza el domingo 5 de abril. Las fechas de este feriado son variables, y pueden caer en tanto en abril como en marzo. En este 2026, caerá parcialmente en ambos meses.

Es un feriado laborable en el que las familias uruguayas suelen aprovechar para descansar o viajar debido a que hay un receso en los centros educativos y algunos trabajos.

A pesar de sus orígenes cristianos, Turismo adquirió este nombre laico por el proceso de secularización de los feriados impulsado en 1919 por el entonces presidente José Batlle y Ordóñez.

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