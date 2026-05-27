Feriado no laborable de este jueves 28 de mayo: a quiénes incluye y cuánto se cobra por trabajar

Este lunes 28 de mayo de 2026, los uruguayos de un rubro específico tendrán un feriado no laborable que se lleva a cabo todos los años en la misma fecha.

El asueto en cuestión es el Día del Trabajador Frigorífico, que fue establecido en la Sexta Ronda de los Consejos de Salarios, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Se estableció que "el 28 de mayo de cada año será considerado como feriado no laborable pago, para todos los trabajadores comprendidos en el presente acuerdo".

¿A quiénes incluye este feriado?

Según el MTSS, este feriado no laborable fue establecido específicamente para el subgrupo 1 del grupo 2; la "Industria frigorífica".

El empleado comprendido en el subgrupo "percibirá remuneración como si trabajara" durante la jornada. En caso de hacerlo, recibirá doble paga, según lo determina el artículo 18 de la ley 12.590.

¿Cuánto se cobra por trabajar durante este feriado no laborable?

Como en todo feriado no laborable, la legislación vigente indica que en cada "feriado pago", los empleados comprendidos percibirán su remuneración como si trabajaran y, en caso de realizar su labor, percibirán el doble del pago por la jornada, según lo determina el artículo 18 de la ley N° 12.590.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

El próximo feriado que habrá en junio para todo Uruguay

Los uruguayos tendrán en junio otro feriado que está relacionado con el prócer nacional del país José Gervasio Artigas. El asueto en cuestión será el natalicio de Artigas, que caerá el viernes 19 de junio de 2026.

Este feriado es laborable, pero las oficinas públicas, los centros educativos y algunas entidades privadas no estarán en funcionamiento, por lo que las personas que no trabajen o estudien ese día tendrán un fin de semana largo para descansar

Por otro lado, el 19 de junio suele ser un día de celebraciones familiares, puesto a que en esta fecha también se celebra el Día de los Abuelos.

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