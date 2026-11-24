En el mes de diciembre terminará el año lectivo en Uruguay, y el calendario de actividades de 2026 elaborado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) establece cuándo terminan las clases.

A continuación, se podrá consultar cuáles son las fechas de fin de cursos dependiendo del nivel y el plan en el que se esté inscripto en los distintos subsistemas. Es información que puede resultar relevante para quienes deseen planificar un viaje en familia, en el marco del aumento de las temperaturas que se produce sobre finales de año.

Cuándo terminan las clases en escuelas y jardines

Los niveles de la educación Inicial y Primaria terminan las clases el viernes 18 de diciembre, incluyendo la realización de los actos de fin de cursos.

En qué fecha terminan las clases en liceos

La Dirección General de Educación Secundaria decretó que la finalización de cursos dentro de la Educación Básica Integrada (EBI) se dará el viernes 27 de noviembre, mientras que para el apartado de la Educación Media Superior (EMS) se dictarán clases hasta el mismo viernes 27 de noviembre.

Liceo Dámaso Antonio Larrañaga. Foto: Leonardo Mainé.

Cuándo terminan las clases a nivel de UTU en 2026 en Uruguay

En el caso de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), se estableció que a nivel de Educación Media Básica (EMB) la finalización de cursos se dará el viernes 27 de noviembre para quienes cursen Plan 2023 EBI, Plan 2025 EMBT o Plan 2010 Rumbo. Sin embargo, en el caso de aquellos que cursen con los planes 2021 FPB y 2025 FPB su finalización de cursos será el viernes 20 de noviembre.

En el caso de la Educación Media Superior (EMS), considerando todos sus cursos, también tendrá la finalización de cursos el viernes 27 de noviembre.

Esta información se encuentra disponible en el calendario de actividades del año lectivo 2026, en el sitio web de la ANEP.

¿Cuándo empiezan las clases 2027?

Ya se encuentra disponible el calendario 2027 aprobado por ANEP y el Consejo Directivo Central (Codicen).

Las clases en educación Inicial y Primaria comenzarán el lunes 1° de marzo y culminarán el 17 de diciembre. En educación Secundaria, las clases en Educación Básica Integrada (EBI) con el Plan 2023 iniciarán el 1° de marzo en séptimo grado (primero de liceo) —misma fecha que regirá para la Educación Media Superior (EMS)—, y el 2 de marzo en octavo y noveno grado (segundo y tercer año de liceo).

Fachada del edificio de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Archivo El País.

El inicio de clases en UTU también se marcó para el 1° de marzo, a excepción de los estudiantes de octavo y noveno grado del Plan 2023 que inician el 2 de marzo. Lo mismo ocurre con los estudiantes de EMS en UTU, comienzan el 1° de marzo los de primer año y el 2 los de segundo y tercer año de bachillerato.