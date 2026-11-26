El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 27 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá contrastes moderados, con una mínima nacional de 9°C y una máxima que llegará a 30°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo nuboso y algunos períodos de menor nubosidad, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche continuará algo nuboso a nuboso, con viento del sector este a 10-30 km/h y temperaturas de mínima de 15°C y máxima de 30°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañada por neblinas y bancos de niebla; el viento será del noreste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo seguirá algo nuboso a nuboso, con neblinas y viento del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 28°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste y norte a 10-40 km/h. Durante la tarde/noche se mantendrá el mismo panorama de cielo claro a algo nuboso, con viento del noreste y norte a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 30°C.

Cielo nublado en la rambla de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, acompañado por viento del noreste y norte a 10-40 km/h. Para la tarde/noche se mantendrán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con viento del noreste y norte a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 29°C.

El pronóstico para el este, Montevideo y el área metropolitana

En el este, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del sector norte a 10-40 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con neblinas, viento del noreste a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 29°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana de cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste a 10-40 km/h que pasará a variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche persistirá el cielo claro y algo nuboso, con vientos variables de 0-10 km/h que luego rotarán al noreste y norte a 20-30 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 23°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será clara y algo nubosa, con viento del noreste a 10-40 km/h y posterior variación a 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche seguirá el cielo claro y algo nuboso, con vientos variables de 0-10 km/h que rotarán al noreste y norte a 20-30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 29°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.