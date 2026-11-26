El pronóstico para el viernes 27 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el área metropolitana, el día transcurrirá con cielo claro y algo nuboso. La temperatura será de mínima de 12°C y máxima de 29°C, según el Instituto.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 27 de noviembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá contrastes moderados, con una mínima nacional de 9°C y una máxima que llegará a 30°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana con cielo nuboso y algunos períodos de menor nubosidad, además de baja probabilidad de precipitaciones escasas; el viento soplará del sector este a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche continuará algo nuboso a nuboso, con viento del sector este a 10-30 km/h y temperaturas de mínima de 15°C y máxima de 30°C.
Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañada por neblinas y bancos de niebla; el viento será del noreste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo seguirá algo nuboso a nuboso, con neblinas y viento del sector este a 10-30 km/h, con mínima de 11°C y máxima de 28°C.
En el suroeste, la mañana presentará cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste y norte a 10-40 km/h. Durante la tarde/noche se mantendrá el mismo panorama de cielo claro a algo nuboso, con viento del noreste y norte a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 13°C y máxima de 30°C.
En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, acompañado por viento del noreste y norte a 10-40 km/h. Para la tarde/noche se mantendrán las condiciones de cielo claro a algo nuboso, con viento del noreste y norte a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 29°C.
El pronóstico para el este, Montevideo y el área metropolitana
En el este, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla, mientras que el viento soplará del sector norte a 10-40 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con neblinas, viento del noreste a 10-40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 9°C y máxima de 29°C.
Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana de cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste a 10-40 km/h que pasará a variables de 0-10 km/h. En la tarde/noche persistirá el cielo claro y algo nuboso, con vientos variables de 0-10 km/h que luego rotarán al noreste y norte a 20-30 km/h, con mínima de 14°C y máxima de 23°C.
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana será clara y algo nubosa, con viento del noreste a 10-40 km/h y posterior variación a 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche seguirá el cielo claro y algo nuboso, con vientos variables de 0-10 km/h que rotarán al noreste y norte a 20-30 km/h, con mínima de 12°C y máxima de 29°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
- Conocé los resultados de la Quiniela y la Tómbola vespertina del jueves 26 de noviembre de 2026 Final de la Copa Libertadores: sepa cuáles serán los cortes de calles y desvíos de ómnibus en Montevideo ¿Cuándo se reanuda el servicio de recolección de basura en Montevideo? Mensaje de la IMM a la población
¿Encontraste un error?