El pronóstico para el sábado 31 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el día de sábado 31 de octubre de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología, incluyendo la temperatura máxima y mínima de la jornada.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 31 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada inestable, con abundante nubosidad en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 10°C a 27°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones; el viento soplará del NE y N a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche habrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, mejoras temporarias y precipitaciones aisladas; el viento será del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 13°C de mínima y 27°C de máxima.
Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas; los vientos llegarán del NE a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. En la tarde y la noche el cielo alternará entre algo nuboso, nuboso y períodos de cubierto, con mejoras temporarias, neblinas y precipitaciones aisladas; el viento continuará del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 11°C de mínima y 26°C de máxima.
En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones aisladas; el viento será del NE y N a 10-30 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con períodos de algo nuboso, mejoras temporarias y nuevas precipitaciones aisladas; los vientos rotarán al sector E a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 12°C de mínima y 26°C de máxima.
En el centro-sur, el tiempo comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del NE a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, mejoras temporarias y precipitaciones aisladas; el viento será del sector E a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h y períodos de variables a 0-10 km/h. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 24°C de máxima.
Este y área metropolitana
En el este, la mañana estará marcada por cielo nuboso y cubierto, neblinas y bancos de niebla, con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del NE a 10-30 km/h. En la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con períodos de algo nuboso, mejoras temporarias, neblinas y precipitaciones aisladas; el viento continuará del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de 10°C de mínima y 23°C de máxima.
Para Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y viento del NE a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, mejoras temporarias y precipitaciones aisladas; el viento seguirá del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de 13°C de mínima y 18°C de máxima.
En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del NE a 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche habrá cielo nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso, mejoras temporarias y precipitaciones aisladas; los vientos serán del sector E a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas serán de 12°C de mínima y 21°C de máxima.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?