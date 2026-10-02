El pronóstico para el sábado 3 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 3 de octubre de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por un desmejoramiento general, con nubosidad en aumento y condiciones inestables en buena parte del país; el rango térmico nacional irá de 6°C a 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa a cubierta, con precipitaciones y tormentas, viento del noreste y norte de 10 a 40 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas; hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con mejora gradual, neblinas, nuevas precipitaciones y tormentas, viento del noreste al sector sur de 10 a 30 km/h, períodos variables de 0 a 10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con una mínima de 11°C y una máxima de 19°C.

Para el noreste, la mañana presentará un desmejoramiento con aumento de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, acompañadas por viento del noreste de 10 a 30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h; en la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, además de viento del noreste al sector sur de 10 a 20 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con aumento de nubosidad y desmejora, precipitaciones y tormentas aisladas, viento del noreste y norte de 10 a 30 km/h, ráfagas de 40 a 50 km/h y probables rachas fuertes vinculadas a tormentas; durante la tarde y la noche el cielo pasará de cubierto a nuboso, con mejora, nieblas y neblinas, precipitaciones, viento del sector norte al sector sur de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C.

En el centro-sur, Inumet prevé una mañana con desmejoramiento, aumento de nubosidad, precipitaciones y probables tormentas, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y ráfagas de 40 a 50 km/h; para la tarde y la noche, el cielo estará cubierto a nuboso y luego mejorando, con nieblas, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, mientras el viento rotará del noreste al suroeste con intensidades de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 17°C.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará marcada por un desmejoramiento con aumento de nubosidad, neblinas y precipitaciones aisladas, con viento del noreste de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h; en la tarde y la noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, junto con viento del noreste al suroeste de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana con desmejora y aumento de nubosidad, precipitaciones, viento del noreste de 20 a 30 km/h, ráfagas de hasta 40 km/h y posterior disminución del viento; hacia la tarde y la noche el cielo estará cubierto y luego mejorando, con nieblas, neblinas y precipitaciones, mientras el viento irá del sector norte al suroeste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá un desmejoramiento con aumento de nubosidad y precipitaciones, viento del noreste de 20 a 30 km/h, ráfagas de hasta 40 a 50 km/h y amainando; durante la tarde y la noche el cielo estará cubierto a nuboso, con mejora, nieblas, neblinas y precipitaciones, acompañado por viento del sector norte al suroeste de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h, con una mínima de 8°C y una máxima de 15°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.