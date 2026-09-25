El pronóstico para el sábado 26 de setiembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 26 de setiembre de 2026 el clima en Uruguay tendrá condiciones variables, con aumento de nubosidad, inestabilidad en varias zonas y un rango térmico nacional que irá desde 8°C hasta 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa, con períodos de cielo cubierto y posible formación de tormentas aisladas, acompañada por viento del este de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas; el viento soplará del este de 20-40 km/h, con rachas de 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 16°C a 29°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de tormentas aisladas posibles; los vientos serán del sureste y este de 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche dominará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, viento del este de 20-40 km/h, rachas de 50 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. Las temperaturas irán de 13°C a 27°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso y vientos del sureste y este de 10-30 km/h. En la tarde y la noche, el cielo variará de algo nuboso a nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras, precipitaciones y probables tormentas; el viento será del este de 20-40 km/h, con rachas de 50-60 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 12°C a 27°C.

En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, bajo vientos del sureste y este de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo pasará de algo nuboso a nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones, viento del este de 20-40 km/h y rachas de 50 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 25°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, la mañana será nubosa con períodos de algo nuboso, neblinas, bancos de niebla y posible formación de tormentas aisladas; el viento soplará del este de 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche, el cielo irá de algo nuboso a nuboso, con neblinas, viento del este de 10-30 km/h y rachas de 40 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 8°C a 23°C.

En Punta del Este, la mañana se mantendrá nubosa con períodos de algo nuboso y neblinas, acompañada por vientos del sureste y este de 10-20 km/h. En la tarde y la noche, el cielo evolucionará de algo nuboso a nuboso, con viento del este de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 14°C.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de algo nuboso y vientos variables de 0-10 km/h que rotarán al este de 10-30 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo pasará de algo nuboso a nuboso, con viento del sureste al este de 20-40 km/h y rachas de 50 km/h. Las temperaturas irán de 11°C a 19°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.