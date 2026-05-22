El pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 23 de mayo presentará condiciones variadas en el país, con una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 17°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con presencia de nieblas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche continuará con nubosidad en aumento. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada, con temperaturas entre 2°C y 17°C.

Para el noreste, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, acompañada de heladas y formación de nieblas y neblinas, junto a una baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas y probables lluvias escasas, con vientos del este y sureste de 10 a 30 km/h, y temperaturas entre 3°C y 16°C.

En el suroeste, el inicio del día será algo nuboso a nuboso con heladas y nieblas, junto a probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con períodos de cubierto y neblinas, con vientos del este rotando al noreste entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 0°C y 17°C.

En la región centro-sur, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas con probables precipitaciones escasas. Durante la tarde y noche continuará nuboso con neblinas, con vientos del este entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 2°C y 16°C.

Tránsito en el nuevo viaducto de casi dos kilómetros sobre la Rambla Sudamérica frente al puerto de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas y formación de nieblas y neblinas, junto a probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y noche persistirá el cielo cubierto con neblinas y lluvias aisladas, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y períodos variables, y temperaturas entre 2°C y 16°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones escasas. Durante la tarde y noche se prevé un aumento de la nubosidad sin fenómenos destacados, con vientos del este entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 7°C y 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, heladas, nieblas y neblinas, junto a probables precipitaciones escasas. En la tarde y noche continuará la nubosidad con condiciones similares, con vientos del noreste rotando al este entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 4°C y 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.