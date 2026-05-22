El pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, heladas, nieblas y neblinas, junto a probables precipitaciones escasas.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 23 de mayo presentará condiciones variadas en el país, con una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 17°C.
En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con presencia de nieblas y bancos de niebla, además de heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche continuará con nubosidad en aumento. Los vientos soplarán del este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada, con temperaturas entre 2°C y 17°C.
Para el noreste, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, acompañada de heladas y formación de nieblas y neblinas, junto a una baja probabilidad de precipitaciones. En la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas y probables lluvias escasas, con vientos del este y sureste de 10 a 30 km/h, y temperaturas entre 3°C y 16°C.
En el suroeste, el inicio del día será algo nuboso a nuboso con heladas y nieblas, junto a probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y noche se mantendrá la nubosidad con períodos de cubierto y neblinas, con vientos del este rotando al noreste entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 0°C y 17°C.
En la región centro-sur, la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, períodos de cubierto y heladas agrometeorológicas, además de nieblas y neblinas con probables precipitaciones escasas. Durante la tarde y noche continuará nuboso con neblinas, con vientos del este entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 2°C y 16°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana se presentará nubosa con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas y formación de nieblas y neblinas, junto a probables precipitaciones escasas. Hacia la tarde y noche persistirá el cielo cubierto con neblinas y lluvias aisladas, con vientos del este entre 10 y 30 km/h y períodos variables, y temperaturas entre 2°C y 16°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones escasas. Durante la tarde y noche se prevé un aumento de la nubosidad sin fenómenos destacados, con vientos del este entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 7°C y 14°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con períodos de cubierto, heladas, nieblas y neblinas, junto a probables precipitaciones escasas. En la tarde y noche continuará la nubosidad con condiciones similares, con vientos del noreste rotando al este entre 10 y 30 km/h, y temperaturas entre 4°C y 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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