El pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, heladas agrometeorológicas y neblinas.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 22 de mayo presentará condiciones frías en todo el país, con una temperatura mínima nacional de 0°C y una máxima de 16°C.
En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo en similares condiciones con persistencia de neblinas. Los vientos soplarán del sureste rotando al este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 2°C y 16°C.
Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa con bancos de niebla y heladas, en tanto que durante la tarde y noche el cielo mantendrá nubosidad variable con neblinas. Los vientos serán del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 1°C y 15°C.
En el suroeste, la mañana estará algo nubosa a nubosa con heladas y neblinas, junto a una precipitaciones de baja probabilidad, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con condiciones similares y escasa chance de lluvias. Los vientos del sureste y luego del este oscilarán entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 0°C y 15°C.
En la región centro-sur, el inicio del día mostrará nubosidad variable con heladas y presencia de nieblas y neblinas, acompañado de baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche continuará algo nuboso con temperaturas bajas y escasas lluvias. Los vientos serán del este y sureste entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 0°C y 14°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto a baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche se mantendrán condiciones similares con bancos de niebla. Los vientos del sur rotando al este oscilarán entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 1°C y 15°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas y ambiente frío. Los vientos del sureste al noreste se ubicarán entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 8°C y 12°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, heladas agrometeorológicas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche continuará la nubosidad con temperaturas bajas. Los vientos del sureste rotando al noreste se ubicarán entre 5 y 20 km/h, con temperaturas entre 5°C y 13°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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