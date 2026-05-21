El pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 22 de mayo presentará condiciones frías en todo el país, con una temperatura mínima nacional de 0°C y una máxima de 16°C.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con presencia de neblinas y heladas agrometeorológicas, mientras que hacia la tarde y noche continuará el cielo en similares condiciones con persistencia de neblinas. Los vientos soplarán del sureste rotando al este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 2°C y 16°C.

Para el noreste, se prevé una mañana algo nubosa a nubosa con bancos de niebla y heladas, en tanto que durante la tarde y noche el cielo mantendrá nubosidad variable con neblinas. Los vientos serán del sureste y este entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 1°C y 15°C.

En el suroeste, la mañana estará algo nubosa a nubosa con heladas y neblinas, junto a una precipitaciones de baja probabilidad, mientras que en la tarde y noche persistirá la nubosidad con condiciones similares y escasa chance de lluvias. Los vientos del sureste y luego del este oscilarán entre 10 y 30 km/h, con temperaturas entre 0°C y 15°C.

En la región centro-sur, el inicio del día mostrará nubosidad variable con heladas y presencia de nieblas y neblinas, acompañado de baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche continuará algo nuboso con temperaturas bajas y escasas lluvias. Los vientos serán del este y sureste entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 0°C y 14°C.

Vista de la Torre de las Telecomunicaciones y el Cerro de Montevideo al atardecer, en la zona portuario y la Bahía de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto a baja probabilidad de precipitaciones, mientras que en la tarde y noche se mantendrán condiciones similares con bancos de niebla. Los vientos del sur rotando al este oscilarán entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 1°C y 15°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, en tanto que durante la tarde y noche persistirá la nubosidad con neblinas y ambiente frío. Los vientos del sureste al noreste se ubicarán entre 10 y 20 km/h, con temperaturas entre 8°C y 12°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, heladas agrometeorológicas y neblinas, además de baja probabilidad de precipitaciones, mientras que hacia la tarde y noche continuará la nubosidad con temperaturas bajas. Los vientos del sureste rotando al noreste se ubicarán entre 5 y 20 km/h, con temperaturas entre 5°C y 13°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.