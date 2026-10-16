Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

El pronóstico para el sábado 17 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, viento del sur y suroeste a 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

El País
El País
16/10/2026, 19:15
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Tormenta sobre Montevideo.
Nubes, cielo nuboso.Nubes, cielo nuboso.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 17 de octubre de 2026 tendrá condiciones inestables en Uruguay, con una mínima nacional de 8°C y una máxima de 19°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso a cubierto, algunos períodos de menor nubosidad, neblinas y precipitaciones escasas; hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con nuevas neblinas. El viento soplará del sector sur a 10-30 km/h durante toda la jornada. Las temperaturas irán de 10°C de mínima a 19°C de máxima.

Ingresa una masa de aire frío a Uruguay: Metsul prevé mínimas por debajo de 2 °C y heladas

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, neblinas y lluvias escasas, acompañada por viento del suroeste a 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. En la tarde y la noche continuará el cielo mayormente cubierto, con precipitaciones escasas y viento del suroeste y sur a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 10°C de mínima a 18°C de máxima.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso a cubierto con períodos de algo nuboso, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; durante la tarde y la noche seguirá el predominio de nubosidad, con neblinas y lluvias débiles. El viento será del sector sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, que en la noche podrán registrarse en zonas costeras. Las temperaturas irán de 9°C de mínima a 16°C de máxima.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas y precipitaciones escasas, junto con viento del sur y suroeste a 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa. Para la tarde y la noche, el panorama seguirá cubierto, con lluvias escasas y viento del sector sur a 10-30 km/h, además de rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 9°C de mínima a 15°C de máxima.

Nubes en Montevideo.
Nubes en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/El País.

Este y área metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con condiciones ventosas y precipitaciones escasas; el viento llegará del suroeste a 20-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con lluvias débiles, viento del suroeste y sur a 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa. Las temperaturas irán de 8°C de mínima a 16°C de máxima.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y viento del sector sur a 30-40 km/h, acompañado por rachas de 50-60 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo cubierto, con lluvias débiles, viento del sector sur a 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 11°C de mínima a 13°C de máxima.

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas, viento del sur y suroeste a 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y la noche persistirá el cielo cubierto, con lluvias débiles, viento del sector sur a 10-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 11°C de mínima a 14°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Qué elementos recomienda el Sinae para el "bolso de emergencia" ante el avance del fenómeno de El Niño

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Inumet
Te puede interesar