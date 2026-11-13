El pronóstico para el sábado 14 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 14 de noviembre de 2026 el pronóstico del clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad e inestabilidad en varias zonas, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 16°C hasta una máxima de 32°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con visibilidad reducida por bancos de niebla y la presencia de precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos soplarán del NE a 20-40 km/h y luego rotarán al sector W a 10-20 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con tendencia a mejorar, aunque todavía con precipitaciones y tormentas aisladas, mientras que el viento pasará del sector W al sector E a 10-20 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 32°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; los vientos irán del NE a 20-40 km/h y luego al NW a 10-20 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas, acompañado por vientos del NW al sector E de 10-20 km/h, con mínima de 16°C y máxima de 30°C.

En el suroeste, el inicio de la jornada estará nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del NE a 20-40 km/h y luego del sector W a 10-20 km/h, con probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con mejora gradual, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, junto con vientos del sector W al SE de 10-20 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 30°C.

Día con cielo cubierto en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

En el centro-sur, la mañana estará dominada por cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos soplarán del NE al NW a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras y probables rachas fuertes vinculadas a tormentas. Durante la tarde y la noche seguirá nuboso y cubierto, con tendencia a mejorar, precipitaciones y probables tormentas, mientras que el viento rotará del NW al sector E a 10-30 km/h, con mínima de 17°C y máxima de 29°C.

Pronóstico para el este, Montevideo y área metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del NE a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Hacia la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas aisladas, acompañado por vientos del sector E a 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la franja costera, con mínima de 16°C y máxima de 29°C.

Para Punta del Este, el pronóstico marca una mañana nubosa y cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de vientos del NE a 20-40 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas; los vientos seguirán del NE a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, con mínima de 19°C y máxima de 23°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana se desarrollará con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos irán del NE al NW a 20-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Para la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto, con mejora progresiva y precipitaciones aisladas, mientras que el viento pasará del NW al sector E a 10-30 km/h, con mínima de 18°C y máxima de 25°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.