El pronóstico para el martes 20 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y área metropolitana, el martes comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, neblinas y viento del sector E de 10-20 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 20 de octubre el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 4°C hasta una máxima de 23°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, acompañada por viento del E al NE de 10-30 km/h. Hacia la tarde/noche aumentará la nubosidad, con períodos de cubierto, viento del NE y E de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 23°C.
Para el noreste, se prevé una mañana nubosa con momentos de algo nuboso, presencia de neblinas, bancos de niebla y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con viento del E al NE de 10-30 km/h. En la tarde/noche el cielo seguirá nuboso, con períodos de cubierto, viento del sector E de 20-30 km/h y rachas de hasta 40 km/h; la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 21°C.
En el suroeste, la mañana transcurrirá con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, junto a viento del sector E de 10-30 km/h. Para la tarde/noche se prevé mayor cobertura nubosa, con períodos de cubierto, viento del sector E de 10-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 21°C.
En el centro-sur, la jornada comenzará con cielo nuboso y períodos de cubierto, además de neblinas, con viento del sector E de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde/noche persistirá la nubosidad, con viento del E al NE de 20-40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras; la temperatura mínima será de 5°C y la máxima de 21°C.
Este y área metropolitana
En el este, la mañana presentará cielo nuboso con períodos de algo nuboso, probables heladas agrometeorológicas, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas, con viento del sector E de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, neblinas, viento del sector E de 10-30 km/h y rachas de 40-50 km/h; la temperatura mínima será de 4°C y la máxima de 20°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y viento del sector E de 10-20 km/h, además de períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde/noche se anticipa cielo nuboso con períodos de cubierto, viento del sector E de 20-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h; la temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 17°C.
En Montevideo y área metropolitana, el martes comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, neblinas y viento del sector E de 10-20 km/h. En la tarde/noche el cielo estará nuboso con períodos de cubierto, mientras que el viento soplará del sector E de 20-30 km/h con rachas de 40-50 km/h; la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 18°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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