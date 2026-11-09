El pronóstico para el martes 10 de noviembre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el martes 10 de noviembre el tiempo en Uruguay presentará una amplitud térmica marcada, con una mínima nacional de 8°C y una máxima de 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará clara y con algo de nubosidad, acompañada por viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad y el tiempo desmejorará, con precipitaciones y tormentas durante la noche, además de viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 29°C.

Para el noreste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla, mientras el viento soplará del noreste de 10-30 km/h con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche se prevé un aumento de la nubosidad, con viento del noreste de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 28°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso, viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche la nubosidad irá en aumento, con vientos del noreste y norte de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 10°C a 28°C.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se anuncia un aumento de nubosidad, acompañado por vientos del noreste y norte de 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 9°C a 27°C.

Día soleado con nubes en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País

Este y área metropolitana

En el este, el día comenzará con cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla, junto con viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Más tarde aumentará la nubosidad, con vientos del noreste y norte de 10-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de 9°C a 26°C.

Para Punta del Este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche se dará un aumento de la nubosidad, con viento del noreste de 20-30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 22°C.

En Montevideo y el área metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con viento del noreste de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con vientos del noreste y norte de 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 27°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.