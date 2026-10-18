El pronóstico para el lunes 19 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el lunes 19 de octubre de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada mayormente nubosa, con presencia de humedad en varias zonas y un rango térmico nacional que irá de 4°C a 21°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa, con momentos de cielo algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del sureste y este a 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso y por períodos cubierto, con viento del sector este a 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y períodos de algo nuboso, acompañada por neblinas y bancos de niebla, con viento del sur y sureste a 10-20 km/h. En la tarde y la noche predominará la nubosidad, con momentos de cielo cubierto y neblinas, mientras que el viento será del sector este a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 19°C.

En el suroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas; el viento será del sector este a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Durante la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con viento del sector este a 10-30 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 6°C a 19°C.

Cielo semi cubierto con nubes oscuras y luz solar filtrada.

Foto: Ignacio Sánchez.



En el centro-sur, el panorama para la mañana marca cielo nuboso, con períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas, además de probables precipitaciones escasas; el viento soplará del sureste a 10-30 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y probables precipitaciones, acompañado por viento del sureste y este a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 5°C a 17°C.

En el este, la mañana tendrá cielo nuboso con intervalos de algo nuboso, nieblas, neblinas y precipitaciones escasas, junto con viento del sector sur a 10-20 km/h. Más tarde, la nubosidad seguirá presente con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones escasas; el viento será del sureste y este a 10-20 km/h, con períodos de variables de 0-10 km/h. Las temperaturas irán de 4°C a 18°C.

Para Punta del Este, la mañana se prevé nubosa, con períodos de cielo cubierto, neblinas y probables precipitaciones escasas, mientras que el viento será del sector sur a 10-20 km/h. En la tarde y la noche habrá cielo nuboso con momentos de algo nuboso y neblinas, con viento del sureste y este a 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 12°C a 14°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con neblinas y probables precipitaciones escasas, acompañada por viento del sureste a 10-20 km/h y períodos de variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso con períodos de cubierto, y el viento rotará del sureste al noreste a 10-20 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.