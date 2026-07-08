El pronóstico para el jueves 9 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 9 de julio de 2026, el clima en Uruguay tendrá una mínima nacional de 5°C y una máxima de 21°C, con una jornada marcada por nubosidad variable y presencia de humedad en varias zonas.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana comenzará con cielo algo nuboso a nuboso, con períodos de claridad y presencia de neblinas, acompañada por viento del sector norte de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con momentos de cielo cubierto, persistencia de neblinas y baja probabilidad de precipitaciones; el viento soplará del norte y rotará al sureste con intensidad de 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 5°C y máxima de 21°C.

Para el noreste, se prevé una mañana con cielo entre algo nuboso y nuboso, con claros, neblinas y bancos de niebla; el viento irá del noreste al noroeste con velocidades de 10-30 km/h. En la tarde y noche predominará el cielo nuboso, con intervalos de cubierto, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que el viento cambiará del noroeste al sector sur con 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 5°C y máxima de 20°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, además de neblinas y bancos de niebla; los vientos irán del noreste y norte al noroeste con intensidad de 10-30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto, con viento del noroeste al sureste de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 6°C y máxima de 18°C.

En el centro-sur, el panorama para la mañana será de cielo algo nuboso a nuboso, con momentos de mayor cobertura, neblinas y bancos de niebla; el viento soplará del sector norte a 10-30 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con viento del noroeste al sector sur de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 5°C y máxima de 16°C.

Cielo con nubes en un día soleado en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla; los vientos serán del noroeste y norte con velocidades de 10-30 km/h. Más tarde, el cielo pasará a nuboso y cubierto, con continuidad de neblinas y bancos de niebla, y viento del noroeste al sur de 10-20 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 5°C y máxima de 17°C.

En Punta del Este, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto y presencia de neblinas; el viento será del noroeste con intensidad de 10-20 km/h. En la tarde y noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con viento del sector oeste al sureste de 10-20 km/h. Temperaturas: mínima de 11°C y máxima de 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, y viento del noroeste de 10-30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con viento del noroeste al sureste de 10-20 km/h y períodos variables de 0-10 km/h. Temperaturas: mínima de 9°C y máxima de 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.