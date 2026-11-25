El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para mañana, jueves 26 de noviembre de 2026, el tiempo en Uruguay presentará condiciones mayormente estables, con una mínima nacional de 11°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana con cielo claro a algo nuboso, acompañada por vientos del sector este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h; hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con vientos del este de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 15°C a 29°C.

Para el noreste, la mañana se presentará con cielo claro a algo nuboso y viento del sector este de 10-30 km/h, mientras que en la tarde y noche el cielo pasará a estar algo nuboso y nuboso, con viento del este de 10-30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 12°C y 28°C.

En el suroeste, la jornada comenzará con cielo claro a algo nuboso, viento del sector este de 10-30 km/h, ráfagas de hasta 40 km/h y períodos de viento variable de 5-15 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso a nuboso, con viento del este al noreste de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 13°C a 29°C.

Cielo, nubes, cielo claro. Foto: Estefanía Leal/El País.

En el centro-sur, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, presencia de neblinas, viento del sector este de 10-30 km/h, ráfagas de hasta 40 km/h y períodos variables de 5-15 km/h; durante la tarde y la noche el cielo estará algo nuboso y nuboso, con viento del este al noreste de 10-30 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 11°C y 28°C.

El pronóstico para el este, Montevideo y área metropolitana

En el este, el tiempo comenzará con cielo claro a algo nuboso y neblinas, con viento del sector este de 10-30 km/h, ráfagas de hasta 40 km/h y períodos de viento variable de 5-15 km/h; hacia la tarde y la noche predominará el cielo algo nuboso y nuboso, con viento del este de 10-30 km/h. Las temperaturas estarán entre 11°C y 28°C.

En Punta del Este, la mañana será de cielo claro a algo nuboso, con viento del sector este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h; en la tarde y noche aumentará la nubosidad, con cielo algo nuboso y nuboso y viento del este de 10-30 km/h. Las temperaturas irán de 15°C a 19°C.

En Montevideo y el área metropolitana, el día comenzará con cielo claro a algo nuboso, viento del sector este de 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h; para la tarde y la noche se prevé cielo algo nuboso y nuboso, con viento del este de 10-30 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 14°C y 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.