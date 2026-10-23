El frío atípico en Uruguay seguirá el fin de semana: anuncian lluvias y mínimas de 12°C el domingo

El frío atípico que atraviesa Uruguay a pesar de ser primavera no parece que vaya a terminar pronto. Tras una semana de lluvias y días nublados, el tiempo seguirá en la misma tendencia durante los próximos días, según coinciden tanto los meteorólogos independientes como Inumet.

El meteorólogo Mario Bidegain adelantó una pausa en las lluvias para la tarde de este viernes, que vendrá acompañada de un descenso de temperaturas, pero señaló que para todo el fin de semana se esperan lluvias.

Bidegain pronosticó que el sábado se registrarán máximas de 16°C y mínimas de 14°C, y el domingo máximas de 14°C y mínimas de 12°C, con chaparrones puntuales en las costas. Por otra parte, aventuró una subida de las temperaturas para los días miércoles 28 y jueves 29 de la semana que viene, días en los que las máximas superarán los 20°C.

Nubes, cielo nuboso Foto: Ignacio Sánchez/El País.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo (URU) según @meteoblue, de VIE23 a JUE29oct. Mejora el tiempo para tarde VIE23 con descenso temperaturas y fresco de SAB a LUN con 16°, 14° y 15°C de tmáx. Chaparrones costeros para SAB24 y DOM25. Suben las tmáx para MIE28 20° y JUE29 22°. pic.twitter.com/1tyeDu1pjy — Mario Bidegain (@mario_bidegain) October 23, 2026

Guillermo Ramis opinó en la misma línea y señaló que el día más frío será el domingo, aunque todo el fin de semana estará marcado por "vientos del sur". "Estará nuboso con chaparrones y alguna llovizna, en la noche va estar frío, así que abríguense bien", aconsejó en diálogo con Radio Sarandí.

También lanzó una advertencia sobre el fenómeno de El Niño y dijo que "va a estar complicado todo noviembre y diciembre, sobre todo en el norte". "En el sur no hay demasiadas complicaciones de lluvia, pero en diciembre en el norte puede llover hasta 200 mm", manifestó.

El fenómeno de El Niño en el verano de Uruguay

A dos meses del fin de la primavera, y con octubre que ha registrado dos grados centígrados por debajo de lo normal en promedio, surge la pregunta de si la tendencia de cielos grises continuará para la temporada estival.

¿En qué meses del verano la inestabilidad del tiempo será peor? ¿Hay posibilidad de unas vacaciones con sol garantizado en algún destino turístico? El País consultó a los meteorólogos Mario Bidegain y José Serra , y ambos coinciden: no hay cómo "escaparle" a los vaivenes de El Niño .

¿Qué mes elegir para veranear?

Aunque quizá la diferencia de mediciones no se note tanto como en octubre, en noviembre y diciembre continuarán las tardes más frescas de lo común. Esto es porque El Niño provoca mayor nubosidad y mayores precipitaciones.

Los meses más críticos en cuanto a la afectación de este fenómeno climático en Uruguay, ya comenzaron, e irán in crescendo hasta el mes de diciembre. Las temperaturas por debajo de lo normal, entonces, afectan justo cuando -en condiciones normales- más deberían ascender, explicó Bidegain.

Gente en la playa en un día de ola de calor en Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

“En diciembre, ya voy adelantando que va a ser el punto más crítico”, coincidió Serra. Si bien no será todo lluvia, los días de precipitaciones superarán “ampliamente” los valores normales mensuales y estacionales.

No obstante, en los meses de enero y febrero podría haber una “ventana atmosférica” que dé lugar a un verano más convencional.

Para esos meses de verano en 2027, ya una vez “descargada” toda la energía potencial de El Niño, la situación “va a ir disminuyendo” y habrá una “ventaja”. Igualmente, estará presente la nubosidad variable y frecuente.

Tampoco el meteorólogo espera pulsos de aire cálido. Las temperaturas se ubicarán en un rango “normal o por debajo de lo normal”, y las precipitaciones, “normales o levemente por encima de lo normal”.