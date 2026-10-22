El pronóstico para el viernes 23 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el viernes 23 de octubre de 2026 tendrá un panorama mayormente nuboso y cubierto en Uruguay, con temperaturas que irán desde una mínima nacional de 13°C hasta una máxima de 28°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas; el viento rotará del sector este al sector oeste, entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h y probables rachas fuertes asociadas a tormentas. Hacia la tarde y la noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, mientras el viento pasará del oeste al sur entre 10 y 30 km/h, también con períodos de variables de 0 a 10 km/h. Las temperaturas serán de 16°C de mínima y 28°C de máxima.

Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas, acompañada por vientos del sector este de 20 a 40 km/h que luego rotarán al oeste, con intensidades de 10 a 20 km/h. Durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, precipitaciones y tormentas, y el viento soplará del noroeste al suroeste entre 10 y 20 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 27°C de máxima.

Nubes, cielo nuboso. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas; los vientos irán del sector este, con 20 a 40 km/h, al sector oeste, con 10 a 20 km/h, además de un período de variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, mientras el viento soplará del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 25°C de máxima.

En el centro-sur, el viernes comenzará con cielo nuboso y cubierto, neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y probables tormentas, con vientos del sector este de 20 a 40 km/h que rotarán al sector oeste de 10 a 20 km/h y un período de variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche continuará la nubosidad abundante, con neblinas y precipitaciones aisladas, junto a vientos del noroeste al suroeste de 10 a 30 km/h. Las temperaturas serán de 13°C de mínima y 24°C de máxima.

En el este, la mañana estará cubierta, con neblinas, bancos de niebla, precipitaciones y tormentas; el viento soplará del sector este entre 20 y 40 km/h y luego rotará al sector oeste, con intensidades de 10 a 20 km/h. Más tarde, el cielo seguirá nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas, acompañado por vientos del noroeste al suroeste de 10 a 20 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 24°C de máxima.

Tormenta, nubes en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Punta del Este y Área Metropolitana

En Punta del Este, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y precipitaciones, mientras el viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, y el viento rotará del noreste al suroeste, manteniéndose entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 17°C de máxima.

En Montevideo y Área Metropolitana, la jornada comenzará con cielo cubierto, neblinas, precipitaciones y probables tormentas, con vientos del sector este de 20 a 40 km/h que rotarán al oeste de 10 a 20 km/h, además de un período de variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h. Las temperaturas serán de 14°C de mínima y 21°C de máxima.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.