El Cerro Pan de Azúcar vuelve a abrir tras el cierre por riesgo de árboles: cuándo se podrá visitar la reserva

La Intendencia de Maldonado (IDM) informó que la reserva del Cerro Pan de Azúcar reabrirá sus puertas luego de permanecer cerrada mientras se realizaba un análisis de árboles en situación de riesgo, debido a la caída de un árbol que provocó la trágica muerte de una mujer en enero de 2026.

La decisión de abrir nuevamente la Estación de Cría de Fauna Autóctona (Ecfa) se tomó luego de que se realizara "un exhaustivo análisis de cada especie" y que los informes se presentaran al intendente Miguel Abella, indicó la IDM en un comunicado.

"El jefe comunal quería tener la absoluta certeza de que el parque está en condiciones antes de tomar una decisión al respecto", agregó la Intendencia de Maldonado, añadiendo además que desde el cierre de la reserva del Cerro Pan de Azúcar fueron podados y retirados varios árboles.

La IDM había informado en enero de 2026 que esas tareas se estaban llevando a cabo junto a la Dirección de Gestión Ambiental, bajo la supervisión de ingenieros forestales y técnicos en la zona.

¿Cuándo volverá a abrir la reserva del Cerro Pan de Azúcar?

La IDM confirmó que la reapertura de la Ecfa se realizará el miércoles 25 de febrero de 2026. El organismo estatal también informó que un equipo especializado seguirá realizando tareas de mantenimiento que incluyen inspección y podas en forma permanente.

Entrada a la reserva de Pan de Azúcar. Foto: Intendencia de Montevideo.

La Intendencia había anunciado en el mes de enero que se realizaría la misma detección de árboles en Open Park, una vez que se levantara la carpa en el recinto que funciona con fiestas en la zona de El Placer. En este último comunicado, la IDM confirmó que el pasado fin de semana culminaron las talas y podas de al menos 10 árboles en El Placer.

El objetivo de la comuna era revisar de árbol a árbol, preparando el espacio y garantizando la seguridad de las personas que vayan a los shows a realizarse en ese recinto.