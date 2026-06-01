Dónde apostó el jugador que ganó más de US$ 1 millón en el 5 de Oro de este domingo: departamento y subagencia

El sorteo del 5 de Oro de este domingo 31 de mayo de 2026 resultó con un ganador del pozo Revancha que se llevó una fortuna de $ 43.816.839, lo que equivale aproximadamente a US$ 1.090.601. Esa persona fue la gran ganadora de la jornada ya que el pozo de Oro no tuvo aciertos.

El afortunado que se llevó el premio de más de un millón de dólares, que apostó en el departamento de Salto, específicamente en la subagencia 01/125 de La Banca de Salto, ubicada en la Ciudad de Salto, en la dirección Av. Paraguay & Asencio. El local de venta del boleto ganador se llama "BRANCA 24Hs".

Local "BRANCA 24Hs", subagencia 01/125 de La Banca de Salto, donde se vendió el boleto millonario del 5 de Oro Revancha del domingo 31 de mayo de 2026. Foto: Google Maps.

¿Dónde se vendieron los boletos ganadores del pozo de Plata?

Por su parte, el pozo de Plata de este domingo 31 de mayo tuvo dos ganadores: uno realizó una apuesta telefónica desde Canelones (Banca de Pando), mientras que el otro boleto ganador fue vendido en el subagente 02/112 de Rivera. Este pozo acumulaba $ 961.076, por lo que los dos ganadores se llevaron $ 480.538 cada uno.

La bolillas ganadoras en el sorteo del 5 de Oro de este domingo 31 de mayo fueron las siguientes:

Números del pozo de Oro: 7, 30, 36, 42, 48. Bolilla Extra: 29.

Números del pozo Revancha: 10, 29, 30, 38, 42.

¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro?

La fecha del próximo 5 de Oro es el miércoles 3 de junio de 2026. El sorteo se realizará a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 42.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 48.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Bolillas del 5 de Oro en un sorteo en vivo. Foto: Natalia Rovira/El País.

¿Qué hacer si se gana el 5 de Oro?

El ganador de cualquiera de los pozos del 5 de Oro o un representante de este debe acudir a la sede del organismo con su boleta. La Dirección es la que constata y verifica el acierto.

Hay solo una sede de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas en el país: en Ciudad Vieja (Cerrito 220).

Luego de constatarse la validez de la jugada, la persona debe asistir a una sucursal de la Banca para continuar con el proceso. La sede central queda en el barrio Aguada (Lima 1582).

Boleta del 5 de Oro siendo impresa. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Después de esto, se efectúa el cobro del dinero en el siguiente sorteo del 5 de Oro. En un intercambio televisado, la escribana del sorteo entrega el cheque al ganador, un representante que este envíe o un funcionario del banco del que es cliente.

Estos pasos se deben seguir en los primeros 30 días corridos a partir del sorteo, dado que si se excede este plazo pierde validez.

El 5 de Oro también tiene otros premios menores. Se cobra $ 8.000 si se aciertan cuatro números de cinco; $ 1.600 si se aciertan tres más la bolilla extra; $ 400 con tres números; $ 160 si se aciertan dos y la extra; y $ 60 al acertarle a dos.

Estos premios se pueden cobrar en las agencias y subagencias de Quinielas.