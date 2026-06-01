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Sorteo del 5 de Oro de hoy domingo 31 de mayo de 2026: ¿Cuáles fueron los números ganadores?

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual el 31 de mayo de 2026. El pozo de Oro era de $ 33.600.000 y el Revancha llegó a los $ 43.400.000.

El País
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31/05/2026, 21:53
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Bolillero del 5 de Oro.
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este domingo 31 de mayo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo contó con un pozo de Oro de $ 33.600.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 43.400.000. En total, el acumulado fue de aproximadamente $ 77.000.000, de acuerdo con lo que informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En esta oportunidad, las bolillas sorteadas le otorgaron suerte a tres jugadores ya que el Pozo de Plata obtuvo dos aciertos y el Revancha uno; el de Oro permaneció vacante.

¿Qué números salieron en el Pozo de Oro?

  • 42
  • 7
  • 30
  • 48
  • 36
  • Bolilla extra: 29

¿Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha?

  • 30
  • 10
  • 29
  • 38
  • 42

Mirá el sorteo del 5 de Oro aquí:

El pasado miércoles se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 21, 26, 28, 43, 48 y la bolilla extra 16, para el de Oro; y 3, 30, 31, 33 y 45, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 0 aciertos
  • Pozo Revancha: 0 aciertos

  • Pozo de Plata: 0 aciertos

Se pueden verificar las jugadas en La Banca.

La Lotería Uruguaya suma nuevos sorteos millonarios: el Gordo de Invierno y el regreso de La Grande en agosto

José Salgueiro en la transmisión del 5 de Oro
José Salgueiro en la transmisión del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Jugos de azar
Boleta del 5 de Oro.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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