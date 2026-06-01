¿Cuándo se sortea el próximo 5 de Oro? Esta es la fecha del primer sorteo de junio de 2026

El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este miércoles 3 de junio de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 42.700.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 5.300.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 48.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

El último sorteo fue el domingo, cuando salieron los siguientes números ganadores: 7, 30, 36, 42, 48 y la bolilla extra 29, para el de Oro; y 10, 29, 30, 38 y 42, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 1 acierto· Pozo de Plata: 2 aciertos

¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

El próximo 5 de Oro es el miércoles 3 de junio de 2026. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.