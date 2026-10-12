Cursos gratuitos de IMM en el Cedel Carrasco: requisitos y el paso a paso para anotarse

La Intendencia de Montevideo ( IMM ) abrió las inscripciones para dictar dos cursos gratuitos de capacitación laboral en las instalaciones del Centro de Desarrollo Económico Local (Cedel) ubicado en la zona de Carrasco.

Las propuestas contarán con inscripciones abiertas a partir del martes 13 de octubre de 2026 y comenzarán durante mismo mes de octubre, aunque aún sin una fecha comunicada por el organismo.

Según el comunicado presentado por la comuna, la oferta gratuita del Cedel Carrasco, en un trabajo conjunto con la Universidad del Trabajo del Uruguay ( UTU ), comprende talleres prácticos en las áreas de sanitaria y panadería.

Estos cursos, al igual que los realizados por la comuna capitalina en el Cedel Casavalle, están orientados a brindar herramientas técnicas para la inserción laboral.

Señalización interna del Centro de Desarrollo Económico Local (CEDEL). Foto: Instagram/cedelcarrasco

Horarios de los talleres de capacitación en el Cedel Carrasco

Las clases se desarrollarán de manera presencial en la sede de la calle Dr. Benito Cuñarro, durante los días y horarios fijados para cada especialidad:



Curso de panadería : se llevará a cabo los días lunes y miércoles en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

: se llevará a cabo los días lunes y miércoles en el horario de 9:00 a 12:00 horas. Curso de sanitaria: se dictará los días martes y jueves en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

Requisitos y cómo realizar la inscripción a los cursos gratuitos

Ambas capacitaciones tendrán una duración total de 60 horas de carga horaria y están dirigidas a todas aquellas personas mayores de 15 años que cuenten con la educación primaria completa aprobada como únicos requisitos necesarios para participar, además de contar con cédula de identidad.

Los interesados en postularse a los cursos en el Cedel Carrasco deben enviar su documentación personal e información de contacto al correo electrónico social.cedelcarrasco@imm.gub.uy .

En ese sentido, el trámite puede completarse de forma presencial entregando los papeles en la sede del Parque Rivera, con previa coordinación con el área social de la institución. La atención al público funciona de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Para realizar consultas sobre el proceso de postulación, la IMM habilitó la línea telefónica 1950 internos 3895, 3893 y 3890.