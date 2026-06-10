¿Cuándo es el Día de la Educación Privada 2026? La fecha del próximo feriado de junio
El próximo lunes 15 de junio se conmemora el Día de la Educación Privada y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ratificó que no habrá actividad en colegios ni institutos del sector privado.
Como todos los años, el 15 de junio se conmemora el “Día Nacional del trabajador de la enseñanza privada”, decretado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esto configura un feriado no laborable, provocando el cierre de las instituciones educativas en todos los niveles de la enseñanza privada. Al ser un lunes, tanto estudiantes como trabajadores del sector de educación privada tendrán un fin de semana largo.
En 2019 se aprobó en el Parlamento que declara "el día 15 de junio de cada año 'Día Nacional del Trabajador de la Enseñanza Privada' como feriado no laborable para los trabajadores que desempeñan esa actividad, bajo el amparo de la Ley 19.750. A través de la misma, se le otorga reconocimiento a los funcionarios de colegios e instituciones privadas.
En la ley, se señala que con esta declaración se buscó “reconocer el aporte” de los trabajadores “al desarrollo de la educación” de la población uruguaya y por su “invalorable aporte” a la “construcción democrática del Uruguay”. A su vez, en la misma semana los colegios tendrán otro feriado el viernes 19 de junio, con motivo del Natalicio de Artigas. Por ello, algunos uruguayos tendrán un fin de semana largo de cuatro días.
Para quiénes rige el feriado no laborable del 15 de junio
Según lo establecido por la Ley N° 19.750, el feriado no laborable del 15 de junio aplica exclusivamente a los trabajadores de la enseñanza privada en todo el territorio de Uruguay.
Para ver la lista completa de feriados 2026 en Uruguay hacé clic aquí.
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