Senador del FA homenajeó en el Parlamento al Indio Solari con citas de José Mujica y Gustavo Escanlar

El senador del Frente Amplio Sebastián Sabini dedicó unos minutos de su intervención en la media hora previa de la Cámara Alta a homenajear a Carlos Alberto "el Indio" Solari, fallecido el pasado viernes 5 de junio en Buenos Aires (Argentina).

"Decía Pepe Mujica que con los argentinos nacimos de la misma placenta. Por supuesto que compartimos muchas cosas, una identidad cultural y productiva. Cuando me enteré de la muerte del Indio Solari un montón de imágenes de mi adolescencia, de mi juventud, me vinieron a la cabeza. En definitiva, entre un joven de gran Buenos Aires y un joven del área metropolitana de nuestro país de la década del 90 o el 80, compartían experiencias, situaciones, anhelos", señaló Sabini al hacer uso de la palabra.

¿Cómo no sentirme así?



Gracias Indio. 🇺🇾🇦🇷 pic.twitter.com/yAOykE2Xhs — Sebastián Sabini (@tatisabini) June 10, 2026

Sabini definió a Solari como "un artista que hace de la poesía una herramienta". "Me conmovió ver a un pueblo llorando a un cantante que habla de las cosas trascendentes de la vida. Que habla del amor, ´el maldito amor que tanto miedo da´, que habla de la libertad, que habla de la muerte, de las injusticias, de las revoluciones y nos identificamos con esa forma de ver el mundo y sentir. Entendimos que a muchos de nosotros nos dio voz. Ese sentimiento compartido me lleva a usar estas breves palabras aquí en el Senado de la República para decirle gracias", aseguró.

También llevó un pasaje de un artículo escrito por Gustavo Escanlar y Carlos A. Muñoz sobre uno de los recitales que dieron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Montevideo. Este artículo se recogió del libro Lunáticos Valientes del periodista Jorge Costigliolo. "Un grupo casi atípico y dionisíaco. Metafórico, poético, sus recitales una auténtica y purificante, y transformadora, fiesta pagana. Magia, energía, desborde, en esta fiesta no falta nada: vida, muerte, resurrección, redención", leyó Sabini. Por último, expresó que su obra "es inabarcable" y dijo que "le cantó a los que morían en las cárceles y se escapaban de hogares juveniles, inclusive los de la Colonia Berro".

"Es una obra que nos toca a todos y nos llega a los que no tenemos miedo de decir quiénes somos, aunque a algunos no nos guste que lo digamos", concluyó.

Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, homenajeó al Indio Solari en el Parlamento. Foto captura de video.

Multitudinario velorio del Indio

Este lunes a las 8.00, la familia del Indio Solari compartió un mensaje para dar por concluido el multitudinario velorio que se realizó desde el domingo en Buenos Aires. “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el posteo publicado en su cuenta de Instagram.

Y continúa: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Despedida del Indio Solari. Foto: Tomás Cuesta/AFP.

Por último, el texto concluye con estas palabras: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

Con ese mensaje, la familia dio por finalizada la despedida pública que se llevó adelante desde el domingo en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico (Buenos Aires), para homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La convocatoria se extendió durante horas y reunió a una multitud de seguidores que desfilaron frente al féretro para darle el último adiós.

Medios argentinos estimaron que la cantidad de asistentes pudo haber alcanzado el millón de personas. Según esos reportes, para el anochecer del domingo la convocatoria no había disminuido, pese al descenso de la temperatura y la llovizna.