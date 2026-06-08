El conmovedor mensaje que cerró el multitudinario velorio del Indio Solari y el detalle que dejó antes de morir

Este lunes a las 8.00, la familia del Indio Solari compartió un mensaje para dar por concluido el multitudinario velorio que se realizó desde el domingo en Buenos Aires. “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el posteo publicado en su cuenta de Instagram.

Y continúa: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Por último, el texto concluye con estas palabras: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

Con ese mensaje, la familia dio por finalizada la despedida pública que se llevó adelante desde el domingo en el Polideportivo Gatica, en Villa Domínico (Buenos Aires), para homenajear al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La convocatoria se extendió durante horas y reunió a una multitud de seguidores que desfilaron frente al féretro para darle el último adiós.

Medios argentinos estimaron que la cantidad de asistentes pudo haber alcanzado el millón de personas. Según esos reportes, para el anochecer del domingo la convocatoria no había disminuido, pese al descenso de la temperatura y la llovizna.

Desde temprano en la mañana del domingo, horas antes del inicio oficial de la despedida, miles de personas ya hacían fila sobre la avenida Mitre, principal arteria de Avellaneda. Con el correr de las horas, también se instaló una feria espontánea de vendedores callejeros que ofrecían comidas, bebidas y recuerdos vinculados al músico, mientras sus canciones sonaban de manera ininterrumpida desde parlantes distribuidos a lo largo del recorrido.

En la fila para ingresar al centro deportivo, los ricoteros —como se conoce a los seguidores de Los Redondos— cantaban canciones, compartían recuerdos y acompañaban la espera en un clima de comunión colectiva. Ese ambiente contrastaba con la emoción que dominaba el momento del último adiós, marcado por lágrimas, abrazos y gestos de profundo afecto.

Fanáticos del Indio Solari despiden al artista. Foto: AFP.

El recinto, decorado con pinturas originales de Solari, guiaba a los asistentes por un amplio pasillo que pasaba frente al féretro. A sus pies, los seguidores dejaban camisetas de fútbol, flores, banderas y otras ofrendas en una escena atravesada por el respeto y la devoción.

Despedida del Indio Solari. Foto: Tomás Cuesta/AFP.

Por su parte, el operativo de seguridad desplegado por las autoridades mantuvo a los efectivos policiales a varias cuadras de la zona de mayor concentración para prevenir incidentes, una decisión vinculada a la histórica desconfianza que parte del público del músico mantiene hacia las fuerzas de seguridad tras distintos episodios ocurridos en recitales de Los Redondos.

Solari falleció el viernes a los 77 años como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, según determinaron los resultados preliminares de la autopsia.

Con información de EFE y La Nación/GDA