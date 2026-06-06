El velatorio del Indio Solari será este domingo: el comunicado de la familia y los detalles de la despedida

Tras evaluar distintos lugares, se confirmó que el velatorio del Indio solari se realizará este domingo 7 de junio, a partir de las 11:00, en el Polideportivo Gatica, ubicado en el Parque Dominico del partido de Avellaneda.

La familia del músico compartió en redes sociales la información de la despedida y sostuvo que durará “hasta que haga falta”. “Para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”, aclaró.

“Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre”, expresaron los familiares del artista.

Habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación. pic.twitter.com/loVoc8fZvC — Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 6, 2026

Y sumaron: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar su obra”.

Ya se realizaban preparativos en la zona, dado que se espera una convocatoria masiva de fanáticos, tal como la que se congregó este viernes en Plaza de Mayo. Desde la familia de Solari informaron que en el lugar habrá baños químicos, postas de salud y de hidratación.

El operativo de seguridad para el velatorio del Indio Solari

Según indicaron fuentes oficiales al medio local Avellaneda Hoy, se estima que entre 700 y 1500 efectivos formarán parte del operativo de seguridad. El objetivo es coordinar el ingreso y controlar la multitud de seguidores que se prevé asistirá a lo largo del día.

Indio Solari.

En tanto, otro diario de la zona, Avellaneda Real, reportó que el cuerpo del músico, líder de Los Redonditos de Ricota, será trasladado al sitio del evento este sábado por la tarde, alrededor de las 19:00 horas.

El Polideportivo Municipal José María Gatica se encuentra ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre al 5000, pegado al transitado Parque de los Derechos del Trabajador y junto al natatorio municipal.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sumó detalles sobre la realización del velatorio y pidió que fuera una “misa ricotera, cuidando la ciudad”.

Indicó que junto al gobierno bonaerense se está “diagramando el operativo de seguridad, salud y tránsito”.

“El Indio nos acompañará siempre con su música, sus ideas y su corazón. Porque hay artistas que trascienden el tiempo y se vuelven parte de la vida de un pueblo. Que sea una misa ricotera, cuidándonos y cuidando la ciudad”, expresó el jefe comunal.

El lugar elegido para despedir al Indio se encuentra a cuatro cuadras de la Estación Villa Domínico del Tren Roca, lo facilita la llegada de los aficionados desde distintas partes del conurbano. También se puede acceder con líneas de colectivos de gran llegada como las 148, 159, 178, 247, 17, 22, 98 y 197.

Idas y vueltas por el velatorio del Indio

En un primer momento se esperaba que la ceremonia se hiciera en el Congreso de la Nación. Así lo habían pedido diputados del kirchnerismo, en una carta que fue elevada a las autoridades del gobierno de Javier Milei.

En ese texto, la bancada de Unión por la Patria solicitaba “que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós”.

“Tal como se ha obrado históricamente en otros casos con grandes figuras de nuestra cultura popular, consideramos que esta casa debe estar abierta y a disposición para honrar su legado”, argumentaron los legisladores nacionales en un documento firmado por Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau.

Indio Solari. Foto: Archivo.

Sin embargo, el Gobierno respondió negativamente a través de un mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que descartaba la viabilidad de la idea.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, indicó Menem.

Tras esta negativa, se analizaron diversas alternativas, entre ellas Tecnópolis y el Estadio Presidente Perón de Racing Club, hasta que se decidió optar por el Polideportivo Gatica.

La Nación/GDA