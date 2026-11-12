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    ¿Cuáles son los pozos del próximo sorteo del 5 de Oro? La siguiente edición será el domingo 15 de noviembre

    Una nueva edición del popular juego oficial se llevará a cabo en su horario habitual y se podrá seguir en vivo por El País. Los pozos alcanzan aproximadamente los $ 96.000.000. Mirá cómo participar.

    El País
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    12/11/2026, 17:03
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    Boleta del 5 de Oro siendo impresa.
    Boleta del 5 de Oro siendo impresa.Bolillas del 5 de Oro Revancha.Una boleta del 5 de Oro.Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
    Foto: Leonardo Mainé

    El 5 de Oro tendrá su próximo sorteo este domingo 15 de noviembre de 2026. Será a las 22:00 horas, como es habitual y se transmitirá a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

    Este sorteo cuenta con un pozo de Oro de $ 48.800.000. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 47.200.000. Entre ambos pozos, repartirá aproximadamente $ 96.000.000, tal como lo informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

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    El último sorteo fue el miércoles, cuando salieron los siguientes números ganadores: 19, 24, 25, 33, 35 y la bolilla extra 36, para el de Oro; y 19, 28, 36, 41 y 43, para el Revancha.

    Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

    • Pozo de Oro: 0
    • Pozo Revancha: 0
    • Pozo de Plata: 1

    ¿Cómo jugar al 5 de Oro y hasta qué hora se puede participar?

    Se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

    Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

    Bolillas del 5 de Oro Revancha.
    Bolillas del 5 de Oro Revancha.
    Foto: La Banca.

    Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

    También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

    Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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