Cortes de calle en Montevideo por el partido de Uruguay: zonas afectadas y lugares para ver el partido

Montevideo tendrá cortes de calle, desvíos de ómnibus y cambios puntuales en la circulación este lunes 15 de junio por el partido de Uruguay, con foco en el Centro y el entorno de la Intendencia de Montevideo. La IMM activará una Fan fest con transmisión en pantalla gigante y actividades para el público. Con esto se busca ordenar el tránsito ante la concentración de hinchas y facilitar alternativas de encuentro en espacios públicos.

La principal convocatoria en la ciudad estará en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde se volverá a encender la pantalla de IMPO para seguir el partido. En paralelo, la comuna proporciona otra opción de acceso libre en el Espacio Modelo, con ingreso sujeto a la capacidad del lugar.

La propuesta se apoya en un convenio entre la IMM, la AUF e IMPO y apunta a brindar una grilla de actividades al público para acompañar el partido. “Se trata no solo de ir a ver un partido, sino de ser parte de un ámbito de convivencia”, afirmó Mario Bergara, intendente de Montevideo, en el anuncio del acuerdo.

Cortes de calle de bares por el partido de Uruguay

Durante los partidos de Uruguay, además de las propuestas de la intendecia, muchos bares promovieron actividades y propuestas diferentes para reunir a todos los hinchas para alentar a la celeste. Bares como Cordón Beer, Bar Paysandú, 1930 Bar o el Patio de Comidas de Tres Cruces Shopping, comunicaron en sus redes sociales las actividades y dinámicas especiales que ofrecen para ver los partidos de Uruguay por este Mundial 2026.

Comunicado de Cordón Beer en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram / Canva

En el caso de Cordón Beer, cerrarán la calle en Requena 1351, para atraer a la mayor cantidad de hinchas posibles y todos puedan disfrutar del partido. En todos los casos, se proporcionarán grandes pantallas y se presenta una amplia variedad de ofertas gastronómicas, con promociones en la mayoría de los casos.

Para ver la guía completa de las distintas propuestas y lugares para ver a Uruguay, hace clic acá.

Pantalla de IMPO y Fan fest para ver el partido de Uruguay gratis

Según la agenda oficial, la Fan fest en la explanada y en el Espacio Modelo comenzarán el lunes 15 de junio a partir de las 17:00 horas. En ambos espacios, la transmisión será gratuita y se complementará con propuestas recreativas.

En la explanada, la IMM prevé un espectáculo de La Ola Celeste, un conjunto integrado por coros montevideanos que interpretará canciones vinculadas a la selección. En el Espacio Modelo se anunció un show a cargo de Fata Delgado. La organización también informó que habrá food trucks y espacios destinados al intercambio de figuritas del álbum del Mundial.

Gente en la explanada de la IMM mirando el partido de la Seleccion de Uruguay vs Seleccion de Colombia por Eliminatorias del Mundial 2014, en la pantalla gigante del IMPO, Mvdeo., ND 20130910, foto Agustin Martinez Archivo El País

Calles cortadas y desvíos de ómnibus por distintas obras en Montevideo el lunes 15 de junio

La IMM informó a su vez que se habrán distintos cortes de calle y desvíos de tránsito por obras en la ciudad. Las calles afectadas son:



Hermanos Ruiz desde Adolfo Berro hasta Lucas Obes: 7:00 a 15:30 horas, hasta el 23/6.

Juan Ramón Gomez desde Estero Bellaco hasta Cdte Braga, hasta el 17/6.

Colombia desde Paraguay hasta calle 8131, de 7:00 a 18:00 horas.

Bartolomé D. Muñoz desde Eduardo Paz Aguirre hasta Cno de las Tropas, de 7:00 a 20:00 horas.

Osorio desde 26 de Marzo hasta Luis Lamas, de 7:00 a 19:00 horas.

Jaime Zudañez desde 21 de Setiembre hasta Benito Blanco, de 7:00 a 17:00 horas, hasta el 26/6.

Luis Lamas desde Av Luis Alberto de Herrera hasta Marco Bruto, de 7:30 a 16:00 horas.

Gaetán desde Av. Buschental hasta Av. 19 de Abril, de 7:30 a 16:30 horas.

Cavia desde Libertad hasta Santiago Vázquez, de 8:00 a 12:00 horas.

Riachuelo desde Parva Domus hasta Tabaré, de 8:00 a 17:30 horas.

Julian Laguna desde Eduardo Paz Aguirre hasta Cno de las Tropas, hasta el 26/6.

Santa Lucía desde Cno. Paso de la Arena hasta Cno. de las Tropas, de 8:30 a 20:00 horas.

Luis Cavia desde Santiago Vázquez hasta Cardona, de 9:00 a 13:00 horas.

Yaguarón entre Lima y Asunción, hasta el viernes 19/6.

Líneas de ómnibus afectadas

