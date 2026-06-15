"Fue frustrante en el momento", periodista cuenta la interna de la primera nota individual de Bielsa en 27 años

La periodista uruguaya Soledad Sejas se convirtió en protagonista involuntaria de uno de los momentos más comentados del arranque del Mundial 2026. En México, y como parte de la cobertura de DirecTV, fue la encargada de realizarle a Marcelo Bielsa una entrevista individual que rápidamente se volvió viral.

La relevancia del episodio radica en un dato excepcional: desde 1999, cuando dirigía a la selección argentina, Bielsa había decidido no conceder más entrevistas mano a mano. Desde entonces, el entrenador solo se expresa públicamente a través de conferencias de prensa.

Sin embargo, una disposición de FIFA para la cobertura de la llegada de las delegaciones al Mundial obligó a los entrenadores a pasar por un puesto de prensa ubicado a pie de pista. Allí se produjo el intercambio entre Bielsa y Sejas, quien fue la periodista seleccionada para dialogar con el técnico uruguayo.

Días después, invitada al programa "Se arregla el mundo", de Ola Stream, la comunicadora contó cómo se gestó aquella nota histórica.

"Estoy cubriendo a la selección uruguaya y tenemos los derechos. Hubo una inversión importante por parte de la empresa para comprar ese puesto fijo, que es el que está a pie de pista. Es parte de la reglamentación de FIFA y tuvo que hablar, aunque fuera unos segundos", explicó.

La periodista aclaró que no hubo insistencia ni gestión especial para convencer al entrenador. "Estaba todo organizado y pactado", relató.

Durante la entrevista, Bielsa respondió todas las preguntas, aunque con frases muy breves o monosilábicas y sin levantar la vista del suelo, una actitud habitual en el entrenador en sus apariciones públicas. En total, Bielsa respondió seis preguntas de Sejas en menos de 40 segundos. A pesar de esta brevedad, la periodista nunca quedó "en blanco" y redobló con nuevas preguntas.

Marcelo Bielsa llegó a Playa del Carmen con el plantel de Uruguay y contestó SEIS PREGUNTAS en 38 segundos a la prensa.



Así… 😅🇺🇾 pic.twitter.com/1oAwiH4YyI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 10, 2026

Sejas admitió que la experiencia no fue sencilla. "Fue terrible, horrible. Al principio dije: 'No puede ser, me mandan a mí acá y yo hago esto'. Me empecé a cuestionar como profesional porque estaba hablando conmigo y no pude hacer absolutamente nada. Fue bastante frustrante en el momento", confesó.

Con el correr de las horas, sin embargo, cambió su mirada sobre lo ocurrido. "Entendí que hubiese respondido así cualquiera fuera la pregunta. Valoré el desafío periodístico. No me quedé en blanco y eso ya fue mucho", afirmó.

La periodista también defendió al entrenador y rechazó las interpretaciones que apuntaban a una falta de respeto hacia su trabajo.

"Quiero aclarar algo que me parece importante. Yo en ningún momento sentí que Bielsa me faltó el respeto. Me hubiese gustado que contestara de otra manera, claro, pero nunca sentí que fuera irrespetuoso. Es su personalidad", sostuvo.

Según explicó, Bielsa se comporta de manera similar incluso fuera de cámara. "Es una persona muy tímida. Él mismo lo ha dicho. Después, en conferencia de prensa, puede hablar una hora y desarrollar conceptos profundos, pero el mano a mano no es algo que le agrade", señaló.