Cortes de tránsito desde este jueves 11 de junio por la última etapa de filmaciones de Netflix

Desde el mes de mayo que se está llevando a cabo en Uruguay el rodaje de la serie “El futuro es nuestro”, una producción de K&S Films para Netflix. Las filmaciones ya están llegando a su etapa final, luego de haber pasado por diferentes locaciones de Montevideo, como plaza Independencia, parque Lecocq o barrio Peñarol.

En este último tramo, las escenas serán filmadas en varios puntos de Ciudad Vieja, lo que provocará numerosas reservas de estacionamiento, así como cortes de tránsito y desvíos de transporte. Conocé las calles afectadas y cómo será la circulación durante estos días.

Por dónde se realizarán las filmaciones

Desde hoy, jueves 11 de junio, el rodaje será en los alrededores de la Plaza Zabala. Una grúa realizará el despeje de los autos que puedan estar estacionados en esta zona, a partir de las 18:00 horas. Y sobre el fin de semana la actividad se concentrará en varios tramos de la calle Bartolomé Mitre. En ese mismo lugar también se estará filmando la película “Las Malas”.

Por otro lado, desde el viernes 12 hasta el lunes 15 de junio, habrá una intervención en la explanada del Faro de Punta Carretas, donde se creará un efecto de fuego sobre una estructura de fachada. Según anuncia la comuna en su sitio web: "El fuego es controlado a gas y la estructura es realizada en materiales ignífugos. La planta de dicha estructura es de 25 por 10 metros". Por motivos de seguridad se establecerá una zona de exclusión para impedir la circulación.

Cortes de tránsito por el último tramo del rodaje de "El futuro es nuestro"

Desde el jueves 11 a las 6:00 horas hasta el sábado 13 de junio a las 4:00 horas se corta Juan Carlos Gómez entre Piedras y Cerrito.

Desde el jueves 11 a las 13:00 horas hasta el viernes 12 de junio a las 2:00 horas se corta el tránsito en:

Primero de Mayo esquina 25 de Mayo. Solís esquina Circunvalación Durango. Washington esquina Colón (a partir de las 18:00 horas). Alzáibar esquina Buenos Aires (a partir de las 18:00 horas). Intersección de 25 de Mayo esquina Misiones (a partir de las 20:00 horas).

Desde el viernes 12 a las 6:00 horas hasta el martes 16 de junio a las 22:00 horas se cortará Bartolomé Mitre esquina Buenos Aires.

Desde el sábado 13 a las 6:00 horas hasta el martes 16 de junio a las 22:00 horas se cortará la calle Rincón esquina Juan Carlos Gómez.

Desde el sábado 13 a las 6:00 horas hasta el martes 16 de junio a las10:00 horas estará cortado el tránsito en Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo.

Desde el sábado 13 a las 14:00 horas hasta el domingo 14 de junio a las 7:00 horas, y desde el domingo 14 a las 14:00 horas hasta el lunes 15 a las 7:00 horas se cortará la intersección de Rincón esquina Ituzaingó.

Desde el domingo 14 a las 16:00 horas hasta el lunes 15 de junio a las 7:00 horas, y desde el lunes 15 a las 16:00 horas hasta el martes 16 de junio a las 7:00 horas se cortará 25 de Mayo esquina Juncal.

Los personajes principales de "El futuro es nuestro": Emiliano Zurita (México), Delfina Chaves (Argentina), Enzo Vogrincic (Uruguay), Marleyda Soto (Colombia) y Marco Antonio Caponi (Argentina). Foto: Alan Roskyn, Netflix-

Desvíos de transporte por el rodaje de Netflix

El único desvío de transporte previsto tendrá lugar cuando se corte la calle 25 de Mayo, es decir:

Del jueves 11 a las 20:00 horas hasta el viernes 12 de junio a las 2:00 horas.

Del domingo 14 a las 16:00 horas hasta el lunes 15 de junio a las 7:00 horas.

Desde el lunes 15 a las 16:00 horas hasta el martes 16 de junio a las 7:00 horas.

El desvío regirá en 25 de Mayo entre Misiones y Zabala. Las líneas que circulan habitualmente por esa calle desviarán: 25 de Mayo, Juncal, Cerrito, Lindolfo Cuesta a su ruta.

Estarán suspendidas las paradas por 25 de Mayo y funcionarán como provisorias las paradas oficiales por Cerrito.